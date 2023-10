W ostatnim czasie doświadczyliśmy niemałych zawirowań w pogodzie. Chociaż dni nie należały do zimnych, nocami temperatury znacznie spadały. Pogoda nie powiedziała jednak ostatniego słowa - tym razem będziemy mierzyć się z silnymi podmuchami wiatru, wahaniami temperatur, a także opadami deszczu, a to wszystko za sprawą niżu Ralf.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z czwartku na piątek na północy kraju będzie umiarkowane zachmurzenie, a lokalnie mogą wystąpić mgły. Najzimniej będzie na Podlasiu , tam termometry wskażą zaledwie 4 stopnie Celsjusza. W centrum Polski będzie około 10 stopni, zaś na południu odnotować będzie można do 14 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody. Ostrzeżenie przed wzrostem stanów wód

Na północy kraju temperatury nie będą zbyt wysokie - w woj. warmińsko-mazurskim słupki rtęci wskażą 5 stopni Celsjusza, natomiast na Pomorzu będzie to już 7 stopni. "Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu porywisty. Porywy wiatru w górach do 70 km/h " - podaje Instytut.

Pogoda na piątek. Będzie cieplej, ale wiatr da się we znaki

W piątek do Polski docierać będzie strefa ciepłego frontu. Miejscami, głównie na północy, wystąpią słabe opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 22 stopni na południu. "Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w zachodniej połowie kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i południowy. Porywy wiatru w górach do 70 km/h".