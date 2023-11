Synoptycy z IMGW ostrzegają przed spodziewanym wezbraniem wód na Bałtyku i Żuławach oraz oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu w dużej części Polski. Wydano między innymi ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dotyczące możliwego wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wybrzeżu Zachodnim i Wschodnim oraz na Żuławach.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Woda przybiera na Wybrzeżu

Z komunikatu IMGW wynika, że w województwach pomorskim i zachodniopomorskim istnieje niebezpieczeństwo wzrostu poziomu wody. Alert dotyczy Wybrzeża Zachodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyku Południowego, Wybrzeża Wschodniego i morskich wód wewnętrznych RP - Bałtyku Południowo-Wschodniego. Oznacza to, że niebezpiecznie może być praktycznie na całym Wybrzeżu.

"W związku z prognozowanym silnym wiatrem z sektora północnego wzdłuż Wybrzeża przewiduje się wzrost poziomów wody do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej" - poinformował IMGW. Alert drugiego stopnia dotyczący wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych obejmuje również część lądową, czyli zlewnie Zalewu Wiślanego do Nogatu, Zalewu Wiślanego oraz Elbląga (pomorskie, warmińsko-mazurskie).

Ostrzeżenie przed sztormem wydano dla południowo-wschodniego Bałtyku: "Wiatr północno-zachodni 7 do 8, w porywach 9, słabnący na 6 do 7, w porywach do 8 w skali Beauforta. Stan morza 5" - informuje IMGW.

Specjaliści ostrzegają, że poziom wody sięgnie stanów ostrzegawczych, a lokalnie go przekroczy. Alert obowiązuje do soboty do godz. 12:00 na morzu, zaś na Żuławach do godz. 12:00 w sobotę.

Śnieg i lód w Polsce

Oprócz alertów dotyczących możliwego wezbrania wód synoptycy z IMGW ostrzegają przed oblodzeniem oraz intensywnymi opadami śniegu na północy, wschodzie i południu Polski. Według specjalistów prawdopodobieństwo wystąpienia oblodzenia wynosi 80 proc.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczące oblodzenia wystosowano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, podkarpackiego, północnych terenów województwa mazowieckiego, łódzkiego oraz wielkopolskiego, oraz południowych terenów województwa śląskiego i małopolskiego.

W zachodnio-południowej części województwa dolnośląskiego obowiązuje także alert dotyczący intensywnych opadów śniegu. Wydano go dla powiatów lubańskiego, lwóweckiego, karkonoskiego, kłodzkiego i Jeleniej Góry.

Na terenach objętych ostrzeżeniami po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu może dochodzić do zamarzania nawierzchni dróg i chodników. Alerty ostrzegające przed oblodzeniem obowiązują od godz. 15:00 w piątek do soboty, do godz. 9:00.

***

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!