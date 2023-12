Pogoda w święta Bożego Narodzenia bardziej przypomina tę, którą kojarzymy z wczesną wiosną.

Poniedziałek bożonarodzeniowy upłynął nam pod znakiem wichur i setek interwencji służb. Tylko na Pomorzu straż pożarna jechała do zgłoszenia 225 razy. - To głównie wyjazdy do powalonych drzew, złamanych konarów, uszkodzonych dachów, czy lokalnych podtopień. Nie ma osób poszkodowanych - przekazał oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Pogoda na Boże Narodzenie. Wichury i setki interwencji

Wichury, o których informowaliśmy w poniedziałek rano, spowodowały też utrudnienia w przesyłaniu energii. Brak prądu na terenie województwa pomorskiego dotknął około dwóch tysięcy odbiorców. Energii nie ma też w blisko 110 stacjach transformatorowych w powiatach: bytowskim, chojnickim, Gdańsku, gdańskim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, puckim, starogardzkim oraz wejherowskim.

Z powodu złej pogody strażacy interweniowali też m.in. w województwie warmińsko-mazurskim. Tam odnotowano ponad 80 zgłoszeń.

- Od rana mieliśmy 85 zdarzeń związanych głównie z usuwaniem wiatrołomów, kilka interwencji dotyczyło pompowań wody. W żadnym z tych zdarzeń nie było poszkodowanych osób - poinformował dyżurny warmińsko-mazurskiej straży pożarnej. W tym regionie z brakiem prądu boryka się około 1500 odbiorców.

Pogoda na święta. Cyklon Abdul uderzy wichurami

Niestety, wiele wskazuje na to, że we wtorek pogoda nie będzie lepsza. Wszystko to z powodu cyklonu Abdul, który zastąpił orkan Pia. Ten rozległy niż baryczny odpowiada nie tylko za wichury, których skutki odczuwamy od poniedziałku rano, ale także za zbliżające się do nas opady.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał już ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Te dotyczą głównie północy Polski.

Najgorzej będzie nad Bałtykiem. Tam alerty obowiązują do godziny 20 we wtorek.

Pogoda na wtorek. Będzie ciepło i deszczowo

Z najnowszej prognozy pogody IMGW wynika, że w nocy z poniedziałku na wtorek ciągle będzie wiał silny wiatr, który będzie słabł. - Porywom wiatru będą towarzyszyły opady deszczu - poinformował Szymon Ogórek, synoptyk Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, 5 st. na przeważającym obszarze, do 9 na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, do 65 km/h na północy.

We wtorek na północy kraju wystąpią opady deszczu, na południu będzie ich dużo mniej. Rano na Suwalszczyźnie możliwe są także opady śniegu. W całej Polsce będzie wietrzna pogoda. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są na Wybrzeżu - do 90 km/h. Na pozostałym obszarze porywy wiatru do 70-80 km/h. Porywom wiatru będą towarzyszyły przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 9-12 stopni na przeważającym obszarze, do 13 stopni Celsjusza na południu.

