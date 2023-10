"Poszedł sygnał na Kreml". Burza po słowach Siemoniaka o polskiej armii

Wypowiedź byłego szefa MON Tomasza Siemoniaka o tym, że "optymalnym wariantem jest 150-tysięczna armia zawodowa", wzbudziła kontrowersje. Gen. Polko ocenił, że Polskę stać na większą armię i stwierdził, że "poszedł sygnał na Kreml, że Polacy nie zgadzają się między sobą w kwestiach bezpieczeństwa". Generał Skrzypczak, mniej surowo, jednak również krytycznie stwierdził, że "opinie polityków szkodzą armii", a same prognozy demograficzne nie wskazują na to, by Polska mogła mieć 300-tysięczną armię, jak zapowiadał minister Mariusz Błaszczak.