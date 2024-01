Agnieszka Pomaska: Czekam na jeszcze jeden przelew

"Mam dla Was niespodziankę. Posłowie PiS też grają dla WOŚP! Panowie Sellin i Jaki wpłacili po 1500 zł. Co prawda w związku z wyrokiem za kłamstwa w kampanii wyborczej, ale wpłata to wpłata. Czekam jeszcze na przelew od Pani Zalewskiej" - napisała Agnieszka Pomaska.

Do udostępnionego posta dołączyła potwierdzenia przelewów, na których udokumentowane zostały wpłaty Patryka Jakiego o tytule: "Wymuszona wpłata decyzją SO w Gdańsku ", a także Jarosława Sellina .

Przeprosiny Anny Zalewskiej. "Trzeba czytać przez lupę"

O przeprosinach Anny Zalewskiej za udostępnienie zdjęcia Agnieszki Pomaski z samochodem z kontrowersyjną treścią i komentarzem, że "to jest właśnie ich program - hejt i nienawiść" było z kolei głośno za sprawą formy, w jakiej zostało to dokonane. Była minister edukacji zamieściła bowiem czarną planszę z drobnymi literami, co sama Pomaska niedługo później skomentowała. "Przeprosiny od Anny Zalewskiej. Trochę powiększyłam, żebyście nie musieli czytać przez lupę" - przekazała ironicznie posłanka KO w odniesieniu do wpisu Zalewskiej.