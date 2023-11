Sejm o Pegasusie. "Cała ta afera jest polskim Watergate"

Dyskusja w Sejmie nad komisją ds. Pegasusa. "To jedno z większych łajdactw PiS"

- Nadużywanie kontroli operacyjnej to jest jedno z waszych większych łajdactw. I komisja musi pokazać te wszystkie łajdactwa PiS. Bo wszystkie nadużycia finansowe to jest złodziejstwo, ale zaglądanie ludziom w sferę prywatną, zaglądanie do ich domów, przeinaczanie ich smsów, to co zrobiliście posłowi Krzysztofowi Brejzie, to jest właśnie zwykłe łajdactwo. I powinniście się tego wstydzić - mówił Kropiwnicki do polityków PiS.