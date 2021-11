"Katarzyna Lubnauer zaj*** cię maczetą, którą niedawno kupiłem, jeszcze nie miała krwi zdrajcy, ale zamierzam to zmienić. Jestem dziki jak murzyn i tak samo cię zmasakruję, do zobaczenia" - czytamy w mailu wysłanym do Katarzyny Lubnauer.

Wiadomości o takiej samej treści, choć wysłaną z innego adresu, otrzymał Paweł Kowal. "Bez komentarza. Podaję do publicznej wiadomości" - napisał poseł KO na Twitterze.



Posłowie otrzymali wiadomości na swoje służbowe, sejmowe adresy poczty e-mail.



Zarówno Lubnauer jak i Kowal zapowiadają kroki prawne. - Sprawę zgłosiłam już w Sejmie. Uważam, że powinno zostać złożone zbiorowe zawiadomienie - przekazała w rozmowie z Interią Katarzyna Lubnauer.



Nieoficjalnie wiadomo, że maila z groźbami o takiej samej treści otrzymało wielu polityków opozycji.

Groźby pod adresem Wandy Traczyk-Stawskiej

Groźby otrzymali także Dariusz Joński i Radosław Sikorski. Politycy zawiadomili prokuraturę.



"Ty szwabska k...o ...Jakim prawem pojawiasz się na cmentarzu polskich Bohaterów i bezcześcisz go? Za...ę cię Dirlewangerowcu...wpakuję ci nóż desantowy w brzuch jak Stefan W. (podejrzany o zabójstwo Pawła Adamowicza - red.) ttemu skur....... Adamowiczowi" - napisała w nocy z poniedziałku na wtorek do Jońskiego osoba podpisująca się jako "Oddział Anty Werwolf".

"Wyp.....j za granicę białoruską do muslimów swoich" - czytamy w mailach skierowanych do Jońskiego i Sikorskiego.

Wiadomość została wysłana z konta mailowego "patrioty z Pabianic". Autor maila napisał też: "Tę komunistyczną szmatę Wandę Traczyk-Stawską, tę lewacką k...ę z demencją też zabiję przed 11 listopada. Diabli złego nie biorą... Ale ja pomogę oczyścić mój kraj. Zostanę bohaterem jak Stefan W. Nigdy nie będzie zgody polskich patriotów na waszą zdradę kraju...".

- Jesteś skazany na śmierć za zdradę ojczyzny. Wyrok wydano w imieniu Polski Podziemnej - napisał autor maila do posła KO.

Joński złożył w związku z tą sprawą zawiadomienie w prokuraturze. Informuje w nim o możliwości popełnienia przestępstwa gróźb karalnych wobec niego i Wandy Traczyk-Stawskiej, czyli o czyn z art. 190 kk.

- Treść i okoliczności przekazania gróźb wzbudziły we mnie uzasadnioną obawę, że groźba może zostać spełniona - powiedział Joński. - Takich rzeczy nie wolno ignorować, zwłaszcza że autor grozi śmiercią także uczestniczce Powstania Warszawskiego - dodał poseł.