Posłanka PiS tłumaczy zdjęcie w reżyserce TVP. "Tamtędy idzie się do studia"

- Jeśli ktoś wie, jak idzie się do "Gościa Wiadomości", zdaje sobie sprawę, że żeby wejść do studia, trzeba przejść przez reżyserkę - powiedziała Interii Joanna Lichocka z PiS, kiedy zapytaliśmy ją o słynną już fotografię z "reżyserki" w TVP. - Tępi propagandyści PO próbują wykorzystać to zdjęcie, żeby nadać mu zupełnie inne znaczenie - podkreśliła.