Zapowiadany w ten sposób artykuł to śledztwo redakcji zatytułowane "Uderzenie w posłankę Filiks było zaplanowaną akcją. Odwetem za to, co zrobiła Magda".

Odpowiedź na okładkę Newsweeka. "Hieny Tuska"

W odpowiedzi na okładkę "Newsweeka" media społecznościowe Gazety Polskiej, jednej z wymienionych przez autorów pierwowzoru redakcji, opublikowały alternatywną grafikę.

Przedstawia ona Donalda Tuska, który na smyczy trzyma cztery groźnie wyglądające hieny. Każda z nich ma dopisek poszczególnych mediów: Gazety Wyborczej, Onetu, TVN24 oraz Newsweeka. Całość zatytułowano: "Hieny Tuska".