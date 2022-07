Nowe wydanie "Gazety Polskiej" ukazało się w środę. Na okładce tygodnika, którego redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz, znalazł się Donald Tusk. Zdjęcie twarzy lidera PO redakcja przerobiła w taki sposób, aby cień między nosem a ustami przypominał wąsy noszone przez Adolfa Hitlera.

"Gazeta Polska" opatrzyła zdjęcie Tuska niemieckim hasłem. PO zapowiada pozew

Na fotomontażu Tusk podnosi też rękę do góry, a dłoń zaciska w pięść. Całość opatrzono podpisem "Gott mit uns" (Bóg z nami - red.), czyli hasłem używanym przez nazistowską III Rzeszę, a wcześniej przez Królestwo Prus.

W podpisie na okładce "Gazecie Polskiej" napisano. że przewodniczący PO, mówiąc na początku lipca, że "kto wierzy w Boga, nie głosuje na PiS", nawiązał do hasła "obecnego na klamrach niemieckich pasów". W tekście na okładce dodano również - nawiązując do wojny w Ukrainie - "Tusk i patriarcha Cyryl głoszą, że najwyższe dobro nie jest po stronie tych, co niosą sztandar wolności, ale po stronie tyranii".

Okładka tygodnika spotkała się z odpowiedzią Platformy Obywatelskiej. Rzecznik partii Jan Grabiec napisał w środę na Twitterze, że "nie ma zgody, by debata publiczna w Polsce sięgała poziomu rynsztoka".

"Sakiewicz i jego Gazeta 'Polska' za dzisiejszy skandaliczny materiał poniesie odpowiedzialność przed sądem" - zapowiedział.

Wcześniej Wirtualna Polska podała, że Donald Tusk pozwie tygodnik za najnowszą okładkę.