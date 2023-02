Opublikowany na łamach polskiego wydania tygodnika "Newsweek" tekst, którego autorką jest Renata Grochal, wywołał prawdziwą burzę, zwłaszcza że jest on promowany na okładce czasopisma.

Dziennikarka przeprowadziło rozmowę z Markiem Zagrobelnym, byłym działaczem Prawa i Sprawiedliwości, który bez cienia wątpliwości stwierdził, że partia obecnie rządząca posuwała się w przeszłości do fałszerstw wyborczych - czego był świadkiem, a nawet, "na co miał wpływ". Sugeruje przy tym, że celem zmian w kodeksie wyborczym jest wypaczenie wyników głosowania.

"Jeśli oni teraz wprowadzają zmiany, które które praktycznie skasują głosy z zagranicy, a to w ostatnich wyborach było 400 tys. głosów, to można naprawdę sfałszować wybory" - ocenia.

"Czerwona lampka zapaliła mi się w głowie już we wrześniu. Jarosław Kaczyński, ogłaszając przy okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, że Polska będzie domagać się reparacji od Niemiec, na jednym oddechu powiedział, że trzeba będzie powołać korpus ochrony wyborów. Później powtarzał to przy innych okazjach, a ja pomyślałem, że to niebezpieczne" - mówił Zagrobelny w rozmowie z "Newsweekiem".

"Zawsze gotowi, by fałszować głosy"

Były działacz PiS kontynuował, twierdząc, że "korpusy ochrony wyborów zawsze były taką partyjną formą ochrony wyborów". "Skoro PiS ma władzę, to dla mnie jest jasne, że będą chcieli to jakoś zinstytucjonalizować i dofinansować partyjnymi pieniędzmi" - powiedział.

Podczas rozmowy z tygodnikiem działacz, który przez 12 lat współpracował z PiS deklarował, że w latach 2007-2014 niejednokrotnie był członkiem takich korpusów. - Powiem z pełną odpowiedzialnością: członkowie tych korpusów zawsze byli gotowi do tego, by fałszować pojedyncze głosy - powiedział.

Atramentowy krzyżyk na palcu

To nie koniec relacji Zagrobelnego. Polityk opowiedział bowiem, jak dokładnie miało dochodzić do fałszerstw wyborczych. - Fałszuje się wybory i członkowie PiS mają to zakodowane w głowach. Dzieje się to na najniższym poziomie, czyli na etapie obwodowej komisji wyborczej, przed powstaniem protokołu - mówił.

- Po prostu w dyskretny sposób dostawia się krzyżyki na kartach do głosowania, lub fałszuje się podpisy wyborców - twierdził.

Wyjaśnił później, że po zamknięciu lokali wyborczych "członek komisji bierze dyskretnie długopis, i maluje krzyżyk na opuszce palca". - Przy kontakcie ręki z kartą wyborczą, jeśli głos jest oddany na Koalicję Obywatelską, chucha na ten palec, a wilgotny atrament zostawia na karcie krzyżyk przy liście innej partii. W ten sposób głos staje się nieważny".

Sfałszowane wybory. Krytyka eksperta

Relacja Marka Zagrobelnego wywołała ogromne zamieszanie - uderza bowiem w podstawę demokracji, czyli pięcioprzymiotnikowe wybory. Jednak eksperci podważają wiarygodność tekstu. W mocnych słowach odniósł się do niego prezes Ogólnopolskiej Grupy Badawczej IBSP Łukasz Pawłowski.

"Przeczytałem tekst Renaty Grochal, i uważam, że najnowsza okładka w tym tygodniku to największy skandal i nieodpowiedzialność od bardzo wielu lat, i będzie się ona śnić po nocach Tomaszowi Sekielkskiemu. Poniżej weryfikuję treść, czego nie zrobiła sama autorka" - napisał na Twitterze.

Pawłowski zaczął od tego, że "w ostatnich wyborach, w 27 tys. komisji wyborczych pracowało ponad 200 tys. osób". "Przez 10 lat 'przewinęło' się przez komisje przynajmniej pół miliona ludzi, a tygodnikowi udało się dotrzeć do jednego świadka fałszowania wyborów, i na nim opiera swoją tezę i okładkę" - napisał.