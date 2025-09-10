Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Alert gotowości dla wojskowych

Wprowadzony został skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT. Ma to związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych. Inne służby państwowe również zostały postawione w stan gotowości.

  • Skrócono czas stawiennictwa żołnierzy WOT w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.
  • Podwyższono gotowość różnych służb, w tym Straży Pożarnej i Policji, szczególnie na wschodzie Polski.
  • Apelowano do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do oficjalnych komunikatów.
"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT" - przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.

Rosyjskie drony w Polsce. WOT wydało komunikat, alert gotowości

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa:

  • do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim
  • do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim
  • w czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - przekazało WOT w porannym komunikacie.

    Państwowa Straż Pożarna przekazała z kolei, że "na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości".

    "Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron" - dodano.

    Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Służby w gotowości

    Komunikat w sprawie wydała także Polska Policja. Jak przekazano, w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej "Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek Polskiej Policji garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego".

    Dodano też, że wszystkie jednostki policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami. "Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numerem alarmowym 112" - podkreśliła policja.

    W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony".

