Polska przestrzeń powietrzna naruszona. Alert gotowości dla wojskowych

W skrócie Skrócono czas stawiennictwa żołnierzy WOT w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony.

Podwyższono gotowość różnych służb, w tym Straży Pożarnej i Policji, szczególnie na wschodzie Polski.

Apelowano do mieszkańców o zachowanie spokoju oraz stosowanie się do oficjalnych komunikatów.

"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej i uruchomieniem naziemnych zespołów poszukiwawczo-ratowniczych wprowadzono skrócony czas stawiennictwa dla żołnierzy WOT" - przekazały Wojska Obrony Terytorialnej.

Rosyjskie drony w Polsce. WOT wydało komunikat, alert gotowości

Żołnierze WOT mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa:

do 6 h w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim

do 12 h w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim

w czasie krótszym niż 24h wezwanie w pozostałych województwach nie jest planowane.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - przekazało WOT w porannym komunikacie.

Państwowa Straż Pożarna przekazała z kolei, że "na polecenie ministra spraw wewnętrznych i administracji siły i środki KSRG na wschodzie kraju zostały postawione w stan gotowości".

"Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami i monitorujemy sytuację związaną z naruszeniami przestrzeni powietrznej RP przez obiekty typu dron" - dodano.

Wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Służby w gotowości

Komunikat w sprawie wydała także Polska Policja. Jak przekazano, w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej "Komendant Główny Policji ogłosił alarm dla jednostek Polskiej Policji garnizonów podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego".

Dodano też, że wszystkie jednostki policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami. "Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numerem alarmowym 112" - podkreśliła policja.

W nocy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony".

