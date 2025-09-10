Naruszenie przestrzeni NATO. "Putin wystawia nas nas próbę"

W skrócie Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski podczas ataku na Ukrainę, co zostało uznane za poważne ostrzeżenie ze strony Władimira Putina.

Senator USA Dick Durbin i kongresmen Joe Wilson podkreślili, że takie działania Rosji testują determinację NATO oraz wzywają do zdecydowanych sankcji wobec Rosji.

Polskie siły zbrojne i służby państwowe wszczęły operację neutralizacji dronów, natomiast prezydent i premier są na bieżąco informowani i koordynują działania z sojusznikami NATO.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej NATO przez rosyjskie drony stanowią poważne ostrzeżenie, że Władimir Putin wystawia na próbę naszą determinację w obronie Polski i państw bałtyckich. Po rzezi, jaką Putin kontynuuje na Ukrainie, tych wtargnięć nie można ignorować". - napisał senator z Illinois na portalu X.

Durbin to whip demokratów w Senacie, tj. druga osoba w hierarchii partyjnej w tej izbie.

Rosja testuje polską gotowość do obrony. Reakcja USA

Na naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zareagował również republikański kongresmen Joe Wilson. Wezwał on prezydenta Trumpa do przyjęcia sankcji, które doprowadzą Rosję do bankructwa.

"Rosja atakuje NATO-wskiego sojusznika Polskę z użyciem irańskich dronów shahed mniej niż tydzień po tym, jak prezydent Trump gościł prezydenta Nawrockiego w Białym Domu. To akt wojny i jesteśmy wdzięczni sojusznikom NATO za ich szybką odpowiedź na trwającą niesprowokowaną agresję zbrodniarza wojennego Putina przeciwko wolnym i produktywnym krajom" - napisał Wilson.

"Putin nie zadowala się już tylko przegrywaniem w Ukrainie bombardując matki i dzieci, teraz bezpośrednio testuje naszą determinację na terytorium NATO. Putin stwierdził, że »Rosja nie zna granic«". Wolne i prosperujące narody dadzą Rosji nauczkę na temat granic" - dodał.

Rosyjskie drony w polskiej przestrzeni. Trwa operacja neutralizacji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało w nocy z wtorku na środę, że podczas ataku Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.

"Trwa operacja, której celem jest neutralizacja dronów; apelujemy o pozostanie w domach" - podano, kierując apel zwłaszcza do mieszkańców województw mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego.

O sytuacji w naszym kraju na bieżąco informowani są prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, który jest na miejscu działań. Wraz z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej szef rządu odebrał komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza, gdyż to on bezpośrednio nadzoruje ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych" - przekazał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

O wydarzeniach w Polsce powiadomieni zostali także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz amerykański sekretarz stanu Marco Rubio.

"Wąsik, ach, ten wąsik". Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń" skomentował przemianę Trzaskowskiego Polsat News Polsat News