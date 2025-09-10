Rosyjskie drony w Polsce. Operacje lotnicze wznowione

W skrócie Rosyjskie drony wielokrotnie naruszyły polską przestrzeń powietrzną podczas ataku na Ukrainę.

Przestrzeń powietrzna nad lotniskami w Warszawie, Modlinie, Rzeszowie i Lublinie została czasowo zamknięta z powodu działań wojskowych.

MON i służby zakończyły operację neutralizacji dronów i apelują o zachowanie spokoju.

"W trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron" - poinformowało w środę nad ranem Dowództwo Operacyjne RSZ.

Przeprowadzono operację, której celem była identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie. Trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów.

Rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń. Cztery lotniska zamknięte

W związku z prowadzoną operacją amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) informowała w krótkim komunikacie o tymczasowym zamknięciu w Polsce przestrzeni powietrznej nad czterema lotniskami z powodu "nieplanowanej działalności militarnej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa".

Chwilowo nie funkcjonowały lotniska: Warszawa-Chopin, Modlin, Rzeszów-Jasionka i port lotniczy w Lublinie.

Jak podkreślali rozmówcy PAP w Ministerstwie Obrony Narodowej, czasowe wstrzymanie ruchu na cywilnych lotniskach to normalna procedura podczas intensywnych działań lotnictwa wojskowego w regionie.

Jednocześnie zapewnili, iż MON i Dowództwo Operacyjne RSZ monitorują sytuację.

Lotnisko Chopina zaapelowało do pasażerów

W środę o zamknięciu przestrzeni powietrznej nad częścią kraju, w tym nad Lotniskiem Chopina informował także sam port. Jak przekazywano, lotnisko "pozostaje otwarte, ale nie prowadzi operacji lotniczych".

Przed godziną 8 przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została otwarta, jednak zastrzeżono, że należy liczyć się z utrudnieniami i opóźnieniami.

"Z uwagi na sytuację związaną z ograniczeniami i zamknięciem przestrzeni powietrznej należy się jednak liczyć z utrudnieniami i opóźnieniami, które mogą potrwać cały dzień" - przekazał port lotniczy. Dodał, że bieżący status lotów pasażerowie powinni sprawdzać na stronie lotniska, a szczegółowe informacje uzyskają bezpośrednio u przewoźników.

Operacje lotnicze w Polsce wznowione. Wyjątkiem Lublin

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej przekazała w oddzielnym komunikacie, że operacje lotnicze w przestrzeni powietrznej, poza rejonem Lublina, zostały wznowione.

"Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pozostawała w stałej gotowości. Odpowiednie informacje lotnicze w postaci NOTAM na ten temat zostały już opublikowane" - dodała PAŻP.

NOTAM (NOtice To Air Missions) to krótka depesza tekstowa, która zawiera informacje lotnicze o utrudnieniach, niebezpieczeństwach, zmianach w procedurach, stanie urządzeń czy służb lotniczych, a także o nowych strefach lub zmianach w przestrzeni powietrznej.

Z kolei rzecznik Portu Lotniczego Lublin Piotr Jankowski poinformował, że lotnisko nie jest zamknięte. - To przestrzeń powietrzna została zamknięta. U nas nie było planowanych nocnych operacji. Żaden lot nie musiał być anulowany - wyjaśnił.

Jak doprecyzował, pierwszy dzisiaj zaplanowany jest przylot o godz. 8.35 z Antalyi. Status lotów jest aktualizowany na bieżąco i publikowany na tablicy oraz stronie internetowej

Rosyjskie drony nad Polską. Potężna operacja wojska

O sytuacji w naszym kraju na bieżąco informowani byli prezydent Karol Nawrocki oraz premier Donald Tusk, który pojechał na miejsce działań. Wraz z kierownictwem Ministerstwa Obrony Narodowej szef rządu odebrał komunikat od dowódcy operacyjnego gen. Macieja Klisza, gdyż to on bezpośrednio nadzoruje ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

"Nad Polską trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP. Prezydent i Premier zostali powiadomieni. Wszystkie służby działają. Prosimy o stosowanie się do komunikatów Wojska Polskiego i Policji. Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych" - przekazywał z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier zaapelował również, aby w przypadku natrafienia na fragmenty obiektów, nie podchodzić do nich i poinformować policję.

