Szef rządu przekazał, że jest w stałym kontakcie z prezydentem i ministrem obrony oraz odebrał meldunek od dowódcy operacyjnego.

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. "Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

Szef Sztabu Generalnego WP Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.

MON: Jesteśmy w kontakcie z dowództwem NATO

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w nocy z wtorku na środę, że Polska jest w stałym kontakcie z dowództwem NATO, a do poszukiwań zestrzelonych dronów zostali zaangażowani żołnierze WOT.

Wicepremier przekazał w nocy na X, że nadal trwa operacja neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę Polski. Zapewnił, że wszystkie służby działają, prezydent i premier są informowani oraz zaapelował o stosowanie się do komunikatów wojska i policji.

"Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

USA powiadomione o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej

Sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio powiedział, że został poinformowany na temat naruszenia polskiej przestrzeni powietrzne przez rosyjskie drony - podał CNN.

Jak podał CNN, Rubio odpowiedział "tak"\" na pytanie, czy został poinformowany o doniesieniach o rosyjskich dronach nad Polską. To samo pytanie zadano prezydentowi Trumpowi, z którym Rubio i inni czołowi przedstawiciele administracji jedli we wtorek kolację w restauracji nieopodal Białego Domu. Prezydent nie odpowiedział.

