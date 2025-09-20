Polska poderwała myśliwce. "Siły i środki w gotowości do reakcji"

"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Akcja wojska ma związek z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Jak dodano, podjęte kroki mają na celu "zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami".