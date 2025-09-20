Polska poderwała myśliwce. "Siły i środki w gotowości do reakcji"
"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Akcja wojska ma związek z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Jak dodano, podjęte kroki mają na celu "zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami".
Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowano chwilę po godz. 5:30 rano.
"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - powiadomiono.
Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
W porannym komunikacie dodano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ "uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".
"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.
Wojsko podkreśliło, że "podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - głosi komunikat.
Więcej informacji wkrótce