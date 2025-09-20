Polska poderwała myśliwce. "Siły i środki w gotowości do reakcji"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

"Rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - przekazało nad ranem Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Akcja wojska ma związek z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Jak dodano, podjęte kroki mają na celu "zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami".

Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce, zdj. ilustracyjne
Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce, zdj. ilustracyjne

Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowano chwilę po godz. 5:30 rano.

"Uwaga. W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainę, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej" - powiadomiono.

Rosyjskie ataki na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce

W porannym komunikacie dodano, że zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ "uruchomił wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji".

"Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

Wojsko podkreśliło, że "podjęte kroki mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na terenach graniczących z zagrożonymi obszarami". "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - głosi komunikat.

