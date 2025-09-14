Komunikat dotyczący sobotnich działań polskiej armii pojawił się w mediach społecznościowych chwilę przed godziną 9. Wpis był podsumowaniem akcji, którą podjęto w związku z ponownym zagrożeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Informujemy, że podjęto działania wszystkimi dostępnymi sposobami w celu potwierdzenia wskazań systemów radiolokacyjnych" - wyjaśniono.

"Przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreślono.

Sobotni alarm dla polskich myśliwców. "Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa"

W dalszej części komunikatu, biuro prasowe Dowództwa Operacyjnego RSZ wyjaśniło, że działania podjęto na podstawie zapisów systemów radiolokacyjnych, a te mogły wynikać z panujących wówczas warunków atmosferycznych.

"Wymagały naszej reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy. Podobna sytuacja miała miejsce wczoraj w Rumunii, gdzie również odnotowano wskazania systemów radiolokacyjnych i aktywowano system obrony powietrznej" - stwierdzono.

Jednocześnie podkreślono, że wszystkie tego typu działania mają na celu m.in. "potwierdzenie danych uzyskanych z systemów radiolokacyjnych; zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom i przeciwdziałanie potencjalnym skutkom ewentualnego naruszenia przestrzeni przez niezidentyfikowany obiekt powietrzny".

"Dowództwo Operacyjne RSZ pozostaje w stałej gotowości do reakcji, a nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa" - podsumowano.

