Nowy komunikat dowództwa. Podano szczegóły akcji przy granicy

Paweł Basiak
Marcin Jan Orłowski

Oprac.: Paweł Basiak, Marcin Jan Orłowski

"Podjęto działania wszystkimi dostępnymi sposobami w celu potwierdzenia wskazań systemów radiolokacyjnych dotyczących możliwego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w komunikacie podsumowującym sobotnią aktywność wojska. Zapewniono, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, a zapisy mogły wynikać z "warunków atmosferycznych".

Dowództwo Operacyjne RSZ o sobotnich działaniach
Dowództwo Operacyjne RSZ o sobotnich działaniachSTRINGER / ANADOLU AGENCY AFP

Komunikat dotyczący sobotnich działań polskiej armii pojawił się w mediach społecznościowych chwilę przed godziną 9. Wpis był podsumowaniem akcji, którą podjęto w związku z ponownym zagrożeniem naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

"Informujemy, że podjęto działania wszystkimi dostępnymi sposobami w celu potwierdzenia wskazań systemów radiolokacyjnych" - wyjaśniono.

Polska

    "Przeprowadzone działania nie potwierdziły wskazań naszych systemów, a tym samym naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreślono.

    Sobotni alarm dla polskich myśliwców. "Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa"

    W dalszej części komunikatu, biuro prasowe Dowództwa Operacyjnego RSZ wyjaśniło, że działania podjęto na podstawie zapisów systemów radiolokacyjnych, a te mogły wynikać z panujących wówczas warunków atmosferycznych.

    "Wymagały naszej reakcji z uwagi na obecność obiektów znajdujących się w bliskości naszej granicy. Podobna sytuacja miała miejsce wczoraj w Rumunii, gdzie również odnotowano wskazania systemów radiolokacyjnych i aktywowano system obrony powietrznej" - stwierdzono.

    Jednocześnie podkreślono, że wszystkie tego typu działania mają na celu m.in. "potwierdzenie danych uzyskanych z systemów radiolokacyjnych; zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom i przeciwdziałanie potencjalnym skutkom ewentualnego naruszenia przestrzeni przez niezidentyfikowany obiekt powietrzny".

    "Dowództwo Operacyjne RSZ pozostaje w stałej gotowości do reakcji, a nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie obywatelom bezpieczeństwa" - podsumowano.

