Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. "Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP"

"Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy - poinformowała Straż Graniczna. Jak dodano, o sytuacji powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby. Morski oddział SG napisał z kolei o "prowokacyjnym zachowaniu Rosji". - Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona, reakcja wojska nie była konieczna - przekazał Interii ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.