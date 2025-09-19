Rosyjskie myśliwce nad Bałtykiem. "Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP"
"Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy - poinformowała Straż Graniczna. Jak dodano, o sytuacji powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby. Morski oddział SG napisał z kolei o "prowokacyjnym zachowaniu Rosji". - Przestrzeń powietrzna Polski nie została naruszona, reakcja wojska nie była konieczna - przekazał Interii ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby" - poinformowała w piątek wieczorem w serwisie X Straż Graniczna.
Rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. "Prowokacyjne zachowanie"
Morski oddział Straży Granicznej napisał z kolei o "prowokacyjnym zachowaniu Rosji".
"Dwa myśliwce Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej wykonały niski przelot w obrębie platformy wydobywczej Petrobaltic. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP" - czytamy.
- Ochrona platformy poinformowała nas o zdarzeniu, przekazana przez Straż Graniczną wiadomość ma charakter informacyjny. Samoloty nie naruszyły granicy państwa - mówiła Interii ppor. SG Katarzyna Przybysz z Morskiego Oddziału SG.
Jak wyjaśnił ppłk Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, rosyjskie samoloty przekroczyły strefę zakazu lotów, która jest wyznaczona 500 metrów od platformy wydobywczej.
