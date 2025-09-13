Mogło dojść do przekroczenia przestrzeni powietrznej Polski? "Mieliśmy podejrzenie"
- Mieliśmy podejrzenie, że doszło do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej. Weryfikujemy te informacje - powiedział Interii ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak dodał, sobotnia operacja wojska została przeprowadzona ze względu na zagrożenie atakiem dronami w graniczącym z Polską obwodzie wołyńskim.
Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski został zapytany w rozmowie z Interią, czy w sobotę mogło dojść do przekroczenia naszej przestrzeni powietrznej.
- Mieliśmy takie podejrzenie. Weryfikujemy te informacje - mówił wojskowy.
Operacja przy granicy z Polską. Wojsko o szczegółach
Wojskowy zaznaczył, że zdarzenie to mogło być też efektem anomalii pogodowej, dlatego te doniesienia są sprawdzane.
Rzecznik dopytywany, skąd decyzja o tak intensywnych działań wojska, stwierdził, że były to "działania prewencyjne", a "priorytetem jest bezpieczeństwo obywateli".
- Nie było mowy o zmasowanym ataku, ale nasze informacje mówiły, że w obwodzie wołyńskim mogą operować bezzałogowe statki powietrzne. Decydująca była bliskość do naszej granicy - zaznaczył ppłk Jacek Goryszewski.
Wojsko poderwało myśliwce, zamknięto lotnisko. Syreny alarmowe w miastach
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informowało po godz. 16, że "ze względu na zagrożenie uderzeniami bezzałogowych statków powietrznych w regionach Ukrainy graniczących z RP rozpoczęło się operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej".
"W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - powiadomiło Dowództwo Operacyjne RSZ w serwisie X.
Przed godz. 19 Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej zostało zakończone", a "uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej".
W związku z sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa lubelskiego, a w Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informowała z kolei, że "z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych". W nowym komunikacie z godz. 18:40 czytamy, że "lotnisko w Lublinie wznowiło operacje lotnicze po zakończeniu działań lotnictwa wojskowego".
W trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. W związku z incydentem w piątek na wniosek Polski zorganizowano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ.