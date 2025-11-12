W skrócie Rosjanie stanowią największą grupę obcokrajowców, którym Polska odbiera ochronę międzynarodową, od 2020 roku decyzje o cofnięciu ochrony otrzymało 410 cudzoziemców.

Polska zamierza zaostrzyć wymagania dotyczące uzyskania obywatelstwa; pojawiły się dwa projekty - rządowy i PiS - które zakładają m.in. wydłużenie minimalnego wymagania pobytowego oraz obowiązkowe testy.

Wśród cudzoziemców z pobytem stałym w Polsce przeważają Ukraińcy i Białorusini, natomiast proces uzyskiwania obywatelstwa może stać się trudniejszy dla wszystkich grup.

Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców zebranych dla "Rzeczpospolitej" wynika, że największą grupę obcokrajowców, którzy najczęściej są pozbawiani ochrony międzynarodowej - czyli statusu uchodźcy, azylu lub ochrony czasowej - stanowią Rosjanie.

Polska wycofuje azyl obcokrajowcom. Najliczniejszą grupę stanowią Rosjanie

Łącznie, od początku 2020 roku do 20 października bieżącego roku, decyzje o wycofaniu wspomnianej ochrony otrzymało 410 cudzoziemców. Najwięcej, bo 336 z nich, było Rosjanami.

"Wśród pozostałych prym wiedli obywatele Ukrainy (38 osób) oraz Białorusi (15 osób)" - podał dziennik.

W publikacji zaznaczono, że najwięcej decyzji wydano w 2020 roku - wówczas otrzymało ją 107 osób. W 2021 roku były to 64 osoby, a w 2022 roku 42 osoby. Wzrost wydanych decyzji nastąpił w 2023 roku - objęła 75 osób oraz 71 osób w zeszłym roku.

Do 20 października tego roku ochronę międzynarodową w Polsce straciło 52 cudzoziemców.

Rzecznik Urzędu do spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak przekazał w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że najczęstszymi powodami (ok. 70 proc. spraw) pozbawienia cudzoziemców ochrony uzupełniającej "są sytuacje, gdy okoliczności, z powodu których była udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana".

Z kolei w przypadku ok. 15 proc. spraw przyczyną pozbawienia są przesłanki dotyczące bezpieczeństwa. Wniosek o pozbawienie obcokrajowca azylu może złożyć komendant oddziału Straży Granicznej, komendant wojewódzki policji, szef ABW lub minister sprawiedliwości.

Otrzymanie polskiego obywatelstwa będzie trudniejsze? Rząd i PiS przedstawiły projekty

Dalej "Rzeczpospolita" podała, że w latach 2016-2025 obcokrajowcy złożyli 95 tys. wniosków o ochronę międzynarodową, a największą grupę stanowili Rosjanie (ponad 33 tys.). W tym okresie wnioski złożyło też blisko 15,5 tys. Białorusinów oraz prawie 22 tys. Ukraińców.

Na tle pozostałych europejskich krajów wymogi przyznania polskiego obywatelstwa nie są zbyt wysokie, w związku z czym pojawiły się dwa projekty ograniczające jego przyznawanie. Są one autorstwa rządu oraz Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt koalicji rządzącej, przedstawiony przez MSWiA, zakłada, że aby otrzymać obywatelstwo minimalna długość pobytu w Polsce wyniosłaby osiem lat, z czego trzy lata pobytu czasowego i pięć lat stałego. Ponadto wprowadzony zostałby m.in. wymóg posiadania stałej rezydencji podatkowej. Dodatkowo rząd chce wprowadzić także obowiązkowy test obywatelski.

PiS proponuje natomiast ostrzejsze wymogi. Projekt zakłada m.in. obowiązek niekaralności cudzoziemca i 15-letni nieprzerwany, legalny pobyt w kraju. Jak czytamy, wyższe progi będą dotyczyły także obywatelstwa dzięki małżeństwu z Polakiem - będzie to minimum sześć lat.

"Pobyt stały ma już 160 tys. cudzoziemców, w tym najwięcej - blisko 80 tys. - Ukraińców, ponad 60 tys. Białorusinów oraz 6,3 tys. Rosjan" - podaje dziennik.

