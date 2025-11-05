W skrócie Najwięcej cudzoziemców wnioskuje o pobyt na Mazowszu, natomiast najmniejsze zainteresowanie zanotowano w województwie świętokrzyskim.

Liczba składanych wniosków wzrosła znacząco w ostatnich latach, co mocno obciążyło urzędy wojewódzkie.

Wprowadzane są plany cyfryzacji procedur pobytowych, by przyspieszyć oraz usprawnić procesy administracyjne dla cudzoziemców.

- W ostatnich trzech latach do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego trafiło niemal 400 tys. wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt. Odwrotna sytuacja jest w Świętokrzyskiem, gdzie w tym czasie o pobyt zawnioskowało 17 tys. cudzoziemców - powiedział rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

Chodzi o wnioski o pobyt czasowy, pobyt stały oraz o pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Dane przekazane przez Urząd do Spraw Cudzoziemców pokazują, że liczba składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt w poszczególnych urzędach wojewódzkich jest nierównomierna.

Cudzoziemcy najchętniej osiedlają się w regionach z dużymi aglomeracjami miejskimi zapewniającymi największe możliwości podejmowania pracy.

Cudzoziemcy w Polsce. Najwięcej na Mazowszu, najmniej w Świętokrzyskiem

W latach 2023-2025 najwięcej wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt otrzymały: Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 396 tys., Wielkopolski Urząd Wojewódzki - 182 tys. oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki - 165 tys.

Dla porównania najmniejsze zainteresowanie legalizacją pobytu zanotowano w: Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim - 17 tys., Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - 23 tys. oraz Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim - 24 tys.

Również średni czas postępowań o udzielenie zezwoleń na pobyt znacząco różni się w poszczególnych urzędach.

W tym roku najkrótsze średnie terminy rozpatrywania wniosków zanotowano w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim - 172 dni, Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim - 201 dni oraz Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - 223 dni.

Z kolei najdłuższe średnie terminy rozpatrywania wniosków zanotowano w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim - 640 dni, Opolskim Urzędzie Wojewódzkim - 623 dni oraz Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim - 537 dni.

Zezwolenie na pobyt w Polsce. Rośnie liczba wniosków

Jak zaznaczył rzecznik prasowy UdSC, ogromne obciążenie urzędów wojewódzkich obsługą cudzoziemców wynika między innymi z rosnącej od 2014 r. liczby składanych wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt w Polsce.

- Przykładowo w 2019 r. takie wnioski złożyło 250 tys. osób, w 2021 r. było to 393 tys. osób, a w 2023 r. już 609 tys. osób. Dopiero w ubiegłym roku trend ten zatrzymał się, a liczba złożonych wniosków była mniejsza niż w 2023 r. Ponadto w ostatnich latach urzędy wojewódzkie borykały się ze znaczącym dodatkowym obciążeniem pracą - mówił Jakub Dudziak z UdSC.

Dodał, że miały na to wpływ dodatkowe zadania realizowane w związku z pandemią koronawirusa czy rosyjską agresją na Ukrainę i związanym z nią masowym napływem cudzoziemców z terytorium Ukrainy.

- Istotny wpływ na tempo prowadzonych postępowań mają również kwestie związane ze znajomością prawa oraz procedur przez cudzoziemców i ich pełnomocników. Braki formalne przy składanych wnioskach czy też brak współpracy z organem prowadzącym postępowanie wydłużają czas załatwienia sprawy - podkreślił.

Zezwolenie na pobyt w Polsce online? Urzędy wojewódzkie planują cyfryzację

Urzędy wojewódzkie odciążyć ma planowana cyfryzacja procedur dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Wprowadzony ma bowiem zostać obowiązek składania wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt wyłącznie online.

Dudziak przypomniał, że w sierpniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, który wprowadza takie rozwiązania.

Projekt ustawy, jak zaznaczył, został przyjęty przez Sejm i oczekuje na rozpatrzenie przez Senat. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowy system elektroniczny, Moduł Obsługi Spraw, do składania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE.

- To pozwoli skrócić czas procedur, wyeliminować działania nieuczciwych pośredników i pełnomocników oraz usprawnić wymianę informacji między urzędami wojewódzkimi i ABW - zaznaczył.

