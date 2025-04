Polska delegacja na pogrzebie papieża. Zamieszanie wokół kosztów podróży

Na pogrzeb papieża Franciszka poleciała polska delegacja, składająca się z 48 polityków - ustaliła "Rzeczpospolita". Łącznie do Watykanu wyruszyły trzy samoloty, a wyjazd był opłacony przez Kancelarię Sejmu. Koszty podróży oraz to, z jakich środków zostaną one pokryte, nie są jeszcze określone. W sieci jednak pojawiły się pewne kontrowersje.