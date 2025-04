Konstrukcja wykonana jest z kamienia liguryjskiego, co ma stanowić nawiązanie do stron dziadków Ojca Świętego. Jego włoscy przodkowie pochodzili bowiem z Piemontu i Ligurii.

Obrzęd zamknięcia trumny papieża Franciszka odbył się w piątek o godzinie 20. Do godziny 19 natomiast wierni mogli żegnać się z Ojcem Świętym. Szacuje się, że od środy do piątku uczyniło to ok. 250 tys. osób. W sobotę, na trasie konduktu wiozącego trumnę do rzymskiej bazyliki, ustawiło się z kolei 150 tys. wiernych.