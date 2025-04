Według kardynała Rolandasa Makrickasa archiprezbitera koadiutora tej świątyni - to duchowy wpływ Maryi sprawił, że Franciszek zapragnął być pochowanym właśnie tam, a nie w Bazylice Świętego Piotra. W ten sposób "złamał" obowiązujący od ponad wieku papieski zwyczaj.

Tymczasem niecałe 100 metrów od głównego wejścia do świątyni, przy bocznej uliczce Via Paolina , działa od 17 lat alimentari polacchi "Karolek" , czyli polski sklep "Karolek" .

Nad wejściem do sklepu "Karolek" powiewa biało-czerwona flaga, a tuż obok znajduje się Bazylika Matki Bożej Większej

Punkt ten prowadzi pani Agnieszka , która we Włoszech mieszka od trzech dekad. Na półkach rozłożyła produkty marek doskonale znanych nad Wisłą , dzięki czemu polskich wyrobów mogą skosztować również zamieszkali nieopodal Tybru . Oferuje ona także m.in. produkty mięsne, popularne w tego typu sklepach rozsianych w różnych krajach świata.

- Zawsze będę się śmiała, że ja - zwykła sklepowa - mam u siebie naprawdę różnych ludzi . Moimi klientami są ojcowie spowiednicy, zresztą duży odsetek kupujących to właśnie ludzie Kościoła . Przychodzą tu kardynałowie Konrad Krajewski i Stanisław Ryłko , odwiedzała mnie również pani premier Hanna Suchocka (w latach 2001-2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej i Zakonie Maltańskim - red.) - wyliczyła.

- Do mojego sklepu nie wszedł, ale zdarzało się, że miałam cynk: "Zaraz będzie papież" , gdy powszechnie o planowanej wizycie nie wiedziano. Sklep zamykałam wtedy na chwilę, aby zobaczyć Franciszka i rzeczywiście on się zjawiał, tak po prostu nagle. Był bardziej dostępny i innowacyjny od swoich poprzedników - oceniła.

Ujawnienie zapisu testamentu Jorge Mario Bergoglio, w którym poprosił o pochówek właśnie we wspomnianej bazylice, nie zaskoczyło pani Agnieszki. Podkreśliła, że od co najmniej dwóch lat "mówiło się" w Rzymie, że 266. papież zapragnął spocząć w najważniejszym maryjnym kościele we włoskiej stolicy.