W skrócie Tylko 23 proc. Polaków pozytywnie ocenia realizację obietnic przez rząd Donalda Tuska.

Największe niezadowolenie deklarują wyborcy PiS i Konfederacji, a nawet wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, opinie są podzielone.

Badanie IBRiS dla Polsat News przeprowadzono na próbie 1000 osób w grudniu 2025 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie telewizji Polsat News ankietowanych zapytano, "jak ocenia pan/pani realizację obietnic wyborczych przez rząd?".

Sondaż IBRiS dla Polsat News. Jak Polacy oceniają realizację obietnic przez rząd?

Odpowiedź "zdecydowanie dobrze" wskazało zaledwie 2,1 proc. respondentów. 20,9 proc. oceniło, że "raczej dobrze" ocenia realizację obietnic złożonych przez rząd Koalicji 15 Października.

Odmiennego zdania jest natomiast łącznie 65,1 proc. ankietowanych, z czego 29 proc. wskazało odpowiedź "raczej źle", a 36,1 proc. "zdecydowanie źle. Zdania w tej kwestii nie ma 11,9 proc.

W badaniu IBRiS dla Polsat News uwzględniono także, jak odpowiadali sympatycy poszczególnych partii politycznych, którzy głosowali w wyborach parlamentarnych w 2023 roku.

Wyborcy PiS wyłącznie negatywnie oceniają realizację obietnic przez rząd Donalda Tuska - w sumie jest to 96 proc. respondentów w tej grupie. "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 4 proc.

Podobnego zdania jest także większość sympatyków Konfederacji (89 proc.). Z kolei 8 proc. "raczej dobrze" ocenia realizację obietnic przez rząd. 3 proc. nie ma zdania w tej kwestii.

Realizacja obietnic przez rząd. Nie wszyscy wyborcy koalicji są zadowoleni

Natomiast 50 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej pozytywnie ocenia realizację obietnic, z czego 6 proc. "zdecydowanie dobrze", a 44 proc. "raczej dobrze". Przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych w tej grupie - "raczej źle" wskazało 28 proc., a "zdecydowanie źle" 6 proc. Zdania nie ma 16 proc. respondentów.

Z mniejszym zadowoleniem do realizacji obietnic podchodzą wyborcy ówczesnej Trzeciej Drogi, czyli Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 19 proc. wybrało odpowiedź "raczej dobrze", natomiast łącznie 76 proc. wyraziło negatywne zdanie. "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 5 proc.

Z kolei 30 proc. wyborców Nowej Lewicy dobrze ocenia realizację obietnic przez rząd, z czego tylko 1 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a 29 "raczej dobrze".

Przeciwnego zdania w tej grupie respondentów jest zaś 29 proc. - 23 proc. oceniło, że rząd "raczej źle" radzi sobie z realizacją obietnic, a 6 proc. uważa, że "zdecydowanie źle". Zdania nie ma aż 42 proc. ankietowanych.

W którym obszarze zrealizowano najwięcej obietnic? Jest sondaż

Ankietowanych zapytano także, w którym obszarze rząd zrealizował najwięcej obietnic. 34,7 proc. wskazało na bezpieczeństwo, a na rozliczenia nieprawidłowości 16,4 proc. respondentów.

Z kolei zdaniem 6 proc. najwięcej obietnic zrealizowano w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a w ocenie 5,3 proc. edukacji. Tylko 0,6 proc. postawiło na zdrowie. Zdaniem 24,7 proc. ankietowanych rząd w żadnym obszarze nie zrealizował obietnic, a 12,3 proc. nie ma zdania.

Badanie IBRiS na zlecenie Polsat News przeprowadzono w dniach 7-11.12.2025 metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1000 Polaków.

Czarnek ocenia działania rządu: Dług publiczny urósł o ponad pół biliona złotych Polsat News Polsat News