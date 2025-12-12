Dwa lata rządu Donalda Tuska. Mamy najnowszy sondaż
Po niemal dwóch latach funkcjonowania rząd Donalda Tuska źle ocenia ponad połowa Polaków - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Polsat News. W tym samym badaniu ponad 90 proc. ankietowanych źle ocenia współpracę premiera i prezydenta.
W skrócie
Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Polsat News przeprowadzono w dniach 7-11 grudnia.
Sondaż. Dwa lata rządu Donalda Tuska
Dobrze działania rządu ocenia 40,9 proc. ankietowanych, w tym 6 proc. respondentów odpowiedziało "zdecydowanie dobrze", a 34,9 proc. "raczej dobrze".
Natomiast źle działania Rady Ministrów oceniło 51,8 proc. badanych. Odpowiedzi "raczej źle" udzieliło 23,5 proc., "zdecydowanie źle" 28,3 proc. W sprawie oceny rządu zdania nie ma 7,4 proc. badanych.
Uwzględniając podział na płeć, pozytywnie o działaniach rządu wypowiada się 45 proc. kobiet i 36 proc. mężczyzn. Źle rząd postrzega 47 proc. kobiet i 58 proc. mężczyzn.
W grupie wiekowej 18-29 lat dobrze o rządzie mówi 27 proc. badanych, źle 41 proc. W grupie 30-39 lat pozytywne komentarze dotyczą 29 proc. badanych, krytyczne 63 proc. W grupie 40-49 lat dobrze o rządzie wypowiada się 48 proc. i tyle samo źle. W grupie 50-59 lat rząd dobrze ocenia 40 proc., źle 54 proc. W grupie 60-69 lat rząd dostał pozytywną ocenę od 44 proc. badanych, negatywną od 53 proc. W grupie powyżej 70 lat rząd dobrze ocenia 50 proc. ankietowanych, źle 48 proc.
Nowy sondaż. Polacy krytycznie o współpracy premiera i prezydenta
W sondażu dla Polsat News zapytano również o ocenę współpracy premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego.
Pozytywnie o wspólnych działaniach szefa rządu i głowy państwa wypowiedziało się 1,1 proc. badanych. 0,3 proc. ocenia współpracę obu panów bardzo dobrze, a 0,8 "raczej dobrze".
Źle współdziałanie Tuska i Nawrockiego oceniło 92,5 proc. ankietowanych. 28,7 proc. ocenia współpracę jako "raczej złą", 63,8 proc. jako "bardzo złą".
W przypadku oceny współpracy premiera i prezydenta zdania nie ma 6,4 proc. ankietowanych.
Uwzględniając podziała na sympatie do partii politycznych, dobrze współpracę Tuska i Nawrockiego ocenia 2 proc. wyborców PiS, 0 proc. KO, 0 proc. Trzeciej Drogi, 3 proc. Nowej Lewicy, 0 proc. Konfederacji.
Źle o współpracy pierwszej i czwartej osoby w państwie wypowiedziało się 90 proc. wyborców PiS, 99 proc. wyborców KO, 99 proc. Trzeciej Drogi, 96 proc. Nowej Lewicy i 84 proc. wyborców Konfederacji.
Dwa lata rządu Donalda Tuska
13 grudnia mija druga rocznica zaprzysiężenia rządu koalicji KO, Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050. Rządzący politycy wśród największych sukcesów wskazywali między odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
Jednocześnie pierwsza część kadencji obecnego rządu upłynęła pod znakiem kampanii w wyborach prezydenckich, w których w drugiej turze zmierzyli się Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki. Kiedy wygrał ten drugi, polska polityka przeszła do etapu koabitacji prezydenta i rządu z odmiennych środowisk.
Prezydent Nawrocki wielokrotnie krytycznie oceniał rząd Donalda Tuska. Z kolei politycy związani z obozem władzy podkreślają, że to głowa państwa utrudnia rządzenie i rozwój kraju, poprzez kolejne weta ustaw proponowanych przez Radę Ministrów.
Sondaż IBRiS zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków.