- Musimy robić wszystko jako państwo, bo jesteśmy krajem przyfrontowym. Przepraszam, że tak powiem, ale to bydło, które było ściągane, aby forsować granicę , tylko i wyłącznie w celu destabilizacji sytuacji. Oni muszą wiedzieć, że nie są bezkarni - stwierdził Zgorzelski, a jego słowa wywołały zdziwienie i protest prowadzącego.

Politycy reagują na wypowiedź wicemarszałka. "Teraz bydło?"

"Gdy byliście w opozycji, to PiS prześladował biedne matki i dzieci. A teraz bydło? " - zapytała w mediach społecznościowych obecnie posłanka PiS Monika Pawłowska .

Z kolei polityk PiS, były komisarz rolnictwa w UE, Janusz Wojciechowski napisał: "U nas na wsi wśród krów na łąkach człowiek wzrastał i nabierał kultury, może dlatego nie przychodziło tam do głowy powiedzieć o ludziach 'bydło'". "Nawet w tragicznych wspomnieniach o okrucieństwach niemieckiej czy sowieckiej okupacji. Obrażałoby to naszą własną ludzką godność" - dodał.

Wojciechowskiemu odpowiedział wiceminister klimatu i środowiska, a także rzecznik PSL Miłosz Motyka. "Jaki pan wrażliwy. A o 'pierwotniakach' pan słyszał i nie reagował. O tych, co 'nie są równi normalnym ludziom' też. Jakoś tak wtedy Pan milczał. Mądrość etapu" - napisał na platformie X.

Mocne słowa wicemarszałka. Posłowie odpowiadają Zgorzelskiemu

Założyciel Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel, reagując na słowa Zgorzelskiego, zwrócił się właśnie do Krzysztofa Bosaka. "Panie Marszałku Krzysztofie Bosaku, czy mógłby Pan powściągnąć - ze względów taktycznych - język Pańskiego posła? Ta nacjonalistyczna ksenofobia posuwa się już za daleko" - napisał i kontynuował: "A nie, zaraz, przepraszam, to nie Pański poseł. To wicemarszałek z koalicji rządzącej".