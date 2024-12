Sprawa Dariusza Wieczorka stała się poważna, gdy ujawnił dane sygnalistki alarmującej o złej sytuacji w Uniwersytecie Szczecińskim. Temat opisała redakcja Wirtualnej Polski. W efekcie premier Donald Tusk wezwał na rozmowę lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego . Decyzja w sprawie przyszłości Wieczorka miała zapaść do piątku, ale sprawy przybrały szybszy obrót.

- Presja ma sens. W Sejmie leżał już wniosek o wotum nieufności, ale najwyraźniej rządzący bali się poddać go pod głosowanie i postanowili sami odwołać ministra Wieczorka. I bardzo dobrze, czas na kolejne "gwiazdy" tego rządu! - napisał w serwisie X Radosław Fogiel z PiS.

Podobnie napisał w serwisie X rzecznik PiS Rafał Bochenek . - Presja ma sens. Minister Wieczorek odwołany po nieprawidłowościach, o których mówiło PiS. Naruszanie autonomii uczelni wyższych, szantażowanie władz uczelni, ujawnienie danych sygnalistki, zaoranie programów prorozwojowych... To dopiero rok ich rządów w nauce... Zrujnowali... Ta dymisja i tak jest spóźniona, ale pytanie, czy cokolwiek zmieni, jeżeli chodzi o szkodliwe działania obecnej Koalicji 13 grudnia w obszarze nauki - napisał.

W rozmowie z Interią Adam Dziedzic z Polskiego Stronnictwa Ludowego wskazuje na serię kilku złych ruchów byłego już ministra. - Ta dymisja pokazuje jedną bardzo ważną rzecz: prawo jest jednakowe dla wszystkich. Minister zrobił parę ruchów, które w mojej ocenie, ale nie tylko mojej, nie powinny mieć miejsca. To jest dzisiaj konsekwencja kolejnej decyzji. Myślę, że normalna i zrozumiała dla każdego - mówi Interii Dziedzic.

Sprawę skomentował też jeden z kandydatów na prezydenta w przyszłorocznych wyborach Piotr Szumlewicz . Zwraca uwagę na inne kwestie. - Minister Wieczorek do dymisji! Nie może być zgody na krycie patologii, zastraszanie sygnalistów, szczucie przeciw działaczom związkowym! - napisał w serwisie X.

Co o dymisji Wieczorka myślą koledzy z koalicji rządzącej? Jak na razie są powściągliwi, a jednym z nielicznych, który zabrał głos, jest Rafał Komarewicz z Polski 2050. - Pan Minister Wieczorek popełnił poważny błąd ujawniając dane sygnalistki. Szczególny wymiar nadaje temu fakt, że środowisko lewicy utrzymuje, że ochrona pracowników jest dla nich priorytetem. Jednak w Ministerstwie Nauki od pewnego czasu sprawy nie idą w dobrym kierunku, w większości przypadków nie w związku z działaniami samego Ministra Wieczorka, ale jednego z wiceministrów. Za politykę kadrową Rady Ministrów odpowiada Premier i to on ma tutaj ostatnie słowo, a także odpowiedzialność - napisał zagadkowo w serwisie X.