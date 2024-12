Oświadczenie majątkowe Dariusza Wieczorka. Premier: Czas na decyzję

Po tym, jak sieć obiegły informacje o błędach w oświadczeniu majątkowym ministra nauki, do sprawy odniósł się sam Dariusz Wieczorek . " Chciałbym przeprosić za nieumyślne błędy , które pojawiły się w moim oświadczeniu majątkowym".

Zapewnił również, że dopisze ponownie "brakującą informację o miejscu parkingowym przynależnym do posiadanego przeze mnie mieszkania". "Dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałe w oświadczeniu majątkowym pomyłki. Oświadczenia składam od wielu lat, są one analizowane przez organy do tego upoważnione, zawsze bez zbędnej zwłoki wyjaśniam wszystkie zastrzeżenia" - podkreślił Dariusz Wieczorek.