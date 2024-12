Zioło-Pużuk to nauczycielka akademicka, działaczka społeczna i polityczna, a od 2020 roku zastępczyni szefa kancelarii Senatu.

Zmiany w resorcie nauki. Polsat News nieoficjalnie o tym, kto zastąpi Dariusza Wieczorka

Ponadto sam szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego podkreślał, że nie zamierza podać się do dymisji, a na jednej z konferencji prasowych zaznaczył, że nie będzie komentował tej sprawy.

W poniedziałek premier Donald Tusk zamieścił w sieci post, odnoszący się do ministra. " Czas na decyzję w sprawie ministra Dariusza Wieczorka . Będę dzisiaj (w poniedziałek - red.) o tym rozmawiał z przewodniczącym Nowej Lewicy " - przekazał szef rządu, reagując na doniesienia w sprawie ministra. Rozmowa z Czarzastym już się odbyła, a wkrótce ma zostać ogłoszona oficjalna decyzja w sprawie Wieczorka.

Dariusz Wieczorek. Zamieszanie wokół ministra nauki

W ubiegłym tygodniu o ministrze nauki zrobiło się głośno w związku ze sprawą szefowej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim . Kobieta poinformowała ministra Dariusza Wieczorka o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni.

Chociaż przewodnicząca prosiła o anonimowość , jej dane miały zostać osobiście przekazane rektorowi przez ministra. O sprawie informowała Wirtualna Polska. Co więcej, ministrowi wytknięto również nieprawidłowości w sporządzonym przez niego oświadczeniu majątkowym. Wieczorek nie uwzględnił informacji o posiadaniu miejsca garażowego wartego ok 30 tys. zł, a także dwuhektarowej działki wartej kilkadziesiąt tys. zł.

"Dziękuję za zwrócenie uwagi na zaistniałe w oświadczeniu majątkowym pomyłki. Oświadczenia składam od wielu lat, są one analizowane przez organy do tego upoważnione, zawsze bez zbędnej zwłoki wyjaśniam wszystkie zastrzeżenia" - podkreślił Dariusz Wieczorek, odnosząc się do medialnych ustaleń.