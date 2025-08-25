Prezydent Karol Nawrocki poinformował w poniedziałek, że zawetował ustawę dotyczącą pomocy Ukraińcom. Jak tłumaczył, 800 plus powinny otrzymywać jedynie te osoby, które "podejmują się obowiązku pracy".

Nawrocki zapowiedział również złożenie własnej propozycji ustawy dotyczący statusu Ukraińców, w której znajdą się również przepisy dotyczące nabywania polskiego obywatelstwa. Prezydent uważa, że "proces nadawania obywatelstwa powinien zostać wydłużony z trzech do 10 lat".

Weto Karola Nawrockiego. Politycy: Zabrakło przyzwoitości

Decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy skomentowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "800 plus to pieniądze dla i na dzieci. Dzieci, które nie odpowiadają za to, czy ich mama ma pracę, czy właśnie ją straciła, czy opiekuje się chorą babcią albo noworodkiem" - napisała.

"Pracę należy doceniać. Po utracie pracy trzeba zachęcać i pomagać w znalezieniu nowej. Ale za utratę pracy nie można karać - zwłaszcza niewinnych dzieci. To abc ludzkiej przyzwoitości. Wstyd, że zabrakło jej prezydentowi" - dodała.

Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko określił weto jako "głupie i niesprawiedliwe". "Nowela miała uszczelnić system udzielania pomocy 800 plus. Z jednej strony zabraniała korzystania z niej obywatelom Ukrainy, którzy krótkoterminowo przekraczali naszą granicę w ramach małego ruchu granicznego. Z drugiej - uzupełniła grupę beneficjentów o dzieci poniżej 18 roku życia, które spełniają obowiązek nauki przez uczęszczanie do uczelni lub na kursy zawodowe" - stwierdził.

Krytycznie o decyzji prezydenta wypowiedział się również poseł Razem Maciej Konieczny. "Głupie, szkodliwe i nieodpowiedzialne weto. Osoby z Ukrainy w ogromnej większości w Polsce pracują i płacą podatki" - napisał na platformie X.

"Jeżeli utrata pracy będzie się wiązała dla ukraińskiej matki z całkowitą utratą środków do życia to zgodzi sią ona na każde warunki. To demolowanie rynku pracy, za które zapłacą także i polscy pracownicy" - dodał.

Pomoc dla Ukrainy. Gawkowski mówi o "zdradzie" po wecie prezydenta

Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zwrócił z kolei uwagę, że w ustawie znajdowały się również przepisy regulujące finansowanie przez Polskę internetu Starlink dla Ukrainy. "Karol Nawrocki wyłącza swoją decyzją Internet Ukrainie, bo de facto to oznacza jego decyzja dotyczącą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To koniec internetu Starlink, który Polska dostarcza toczącej wojnę Ukrainie. To również koniec wsparcia dla przechowywania danych administracji ukraińskiej w bezpiecznym miejscu" - skomentował.

"Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu dla wojsk Putina niż odcięcie Ukrainy od internetu, o czym właśnie zadecydował Prezydent. Panie Prezydencie - musi Pan przestać na ślepo wyprowadzać ciosy w kierunku rządu w imię politycznej walki. Krzywdzi Pan ludzi którzy walczą o swoją niepodległość i jednocześnie pomaga Rosji. Jedni powiedzą Wstyd, inni Zdrada sąsiada!" - dodał (pisownia oryginalna).

Posłanka Lewicy Anna-Maria Żukowska odniosła się natomiast do propozycji wydłużenia procesu nadawania obywatelstwa. Według niej "aby cudzoziemiec mógł spełnić wszystkie wymogi uznania go za obywatela polskiego musi realnie mieszkać w Polsce co najmniej 9-10 lat, a biorąc pod uwagę czas trwania procedur legalizacyjnych, nawet do 12 lat".

"Wydłużenie okresu do ubiegania się o polskie obywatelstwo może zniechęcić, i tak w praktyce niewielką grupę osób spełniających wymogi, do integracji i do zacieśniania więzów z Polską" - stwierdziła.

