Premier reaguje na weto prezydenta. "Zapłacą wszyscy"

Prezydent oświadczył, że zawetował tzw. ustawę wiatrakową. - Ta ustawa jest rodzajem szantażu większości parlamentarnej i rządu, nie tylko względem prezydenta RP, ale i względem społeczeństwa - mówił.

Prezydent zawetował ustawę wiatrakową. Tusk: Zapłacą wszyscy

Na decyzję Karola Nawrockiego zareagował szybko premier Donald Tusk. "Zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta Nawrockiego. Niewykluczone, że jedno i drugie" - ocenił.

"Jego weto (prezydenta - red.) oznacza droższy prąd dla wszystkich Polaków - dziś i w przyszłości. Pierwsze egzaminy: z dyplomacji i energetyki oblane. Zapłacą wszyscy" - podkreślił Tusk w mediach społecznościowych.

Zareagował także Adam Szłapka, rzecznik rządu. "Jeden tydzień, dwa koszmarne błędy prezydenta. Powiedzieć, że źle zaczął to nic nie powiedzieć" - napisał na platformie X.

Z kolei minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że weto Nawrockiego to "uderzenie w polskie rodziny, przemysł, bezpieczeństwo energetyczne i całą gospodarkę".

"Potencjał jaki dają tanie źródła energii powinien zostać odblokowany. Decyzja prezydenta to działanie wbrew interesowi Polek i Polaków" - napisał polityk.

