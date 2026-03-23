W skrócie Binjamin Netanjahu rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem mniej niż 48 godzin przed atakiem na Iran, przekonując go do przeprowadzenia operacji.

Według anonimowych źródeł Netanjahu argumentował, że eliminacja najwyższego przywódcy Iranu mogłaby doprowadzić do zmiany rządu na bardziej skłonny do negocjacji z Zachodem.

Trump zaakceptował plan operacji przeciwko Iranowi, zostawiając ustalenie szczegółów do późniejszego etapu.

Operacja "Epicka Furia" rozpoczęła się 28 lutego, prowadząc do irańskich kontrataków, licznych ofiar oraz wzrostu cen ropy naftowej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Niecałe 48 godzin przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku na Iran premier Binjamin Netanjahu rozmawiał przez telefon z prezydentem Donaldem Trumpem o powodach potencjalnej operacji.

Według informatorów agencji Reutera, rozmowa ta - dotąd nieznana opinii publicznej - mogła przesądzić o decyzji Trumpa. Republikanin 27 lutego wydał wojsku rozkaz do przeprowadzenia operacji "Epicka Furia".

Rozmowa Trumpa z Netanjahu. Nowe doniesienia o kulisach ataku na Iran

Netanjahu miał przekonywać amerykańskiego przywódcę, że nadarza się wyjątkowa okazja do uderzenia w najwyższe władze Iranu, w tym najwyższego przywódcę Ajatollaha Alego Chameneiego. To właśnie tego polityka oskarżano o planowanie zamachu na Trumpa w 2024 roku.

Według anonimowych źródeł Netanjahu argumentował, że likwidacja Chameneiego mogłaby doprowadzić do przewrotu w Iranie i zmiany rządu na bardziej skłonny do negocjacji z Zachodem.

Prezydent Trump, choć wcześniej publicznie deklarował chęć uniknięcia wojny z Iranem, zaakceptował plan przeprowadzenia operacji, pozostawiając szczegóły do ustalenia.

Decyzja o ataku na Iran. Media: Netanjahu namawiał Trumpa

Binjamin Netanjahu publicznie odrzucił sugestie, że Izrael miał wpływ na decyzję Trumpa, określając je jako "fake newsy". Prezydent USA podkreślił, że decyzję o ataku na Iran podjął samodzielnie.

Eksperci zwracają uwagę, że rozmowa Netanjahu z Trumpem, choć nie zmusiła prezydenta do wojny, była formą orędownictwa izraelskiego przywódcy. Wywołanie wojny było na rękę Netanjahu, który mierzy się m.in. z licznymi problemami w polityce wewnętrznej.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Operacja "Epicka Furia" i kontratak Iranu

Pierwsze naloty sił koalicji izraelsko-amerykańskiej na Iran rozpoczęły się w sobotni poranek, 28 lutego. Tego samego dnia wieczorem Trump ogłosił śmierć Alego Chameneiego.

Operacja doprowadziła do irańskich kontrataków, śmierci ponad 2 tys. cywilów i co najmniej 13 amerykańskich żołnierzy. Zamknięta została cieśnina Ormuz, co doprowadziło do wzrostu cen ropy naftowej.

Zastępczyni rzeczniczki Białego Domu Anna Kelly podkreśliła, że celem operacji było "zniszczenie potencjału rakietowego i produkcyjnego irańskiego reżimu, unicestwienie marynarki wojennej Iranu, uniemożliwienie dozbrajania sojuszników oraz zagwarantowanie, że Iran nigdy nie uzyska broni jądrowej".

Źródło: Reuters

