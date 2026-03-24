Polskie myśliwce poderwane, wydano komunikat. "Stan najwyższej gotowości"

Jakub Pogorzelski

Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W opublikowanym komunikacie prasowym przekazano, że naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości. Działania mają charakter prewencyjny.

Polskie myśliwce wojskowe lecą w formacji na tle pochmurnego nieba.
Polska poderwała myśliwce z powodu ataków Rosji na terytorium Ukrainy

W skrócie

  • Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy.
  • Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
  • Działania mają charakter prewencyjny i dotyczą zabezpieczenia polskiej przestrzeni powietrznej.
Komunikat został opublikowany przed godz. 3. Dowództwo Operacyjne RSZ przekazało, że do poderwania myśliwców polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej doszło z powodu ataków Rosji na terytorium Ukrainy.

"Stan najwyższej gotowości". Wojsko poderwało myśliwce

Uruchomione zostały "niezbędne siły i środki" pozostające w dyspozycji DORSZ.

"Poderwana została dyżurna para myśliwska i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - przekazano.

Zaznaczono, że działania mają charakter prewencyjny, a ich celem jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochrona, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

"Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji" - zapewnia DORSZ.

To kolejne w ostatnich miesiącach operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej z powodu rosyjskich ataków na ukraińskie terytorium. Poprzednio doszło do niego 14 marca.

