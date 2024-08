Politycy gratulują siatkarzom. "Część wróci z prezydentem do kraju"

W finale igrzysk w Paryżu polscy siatkarze nie zdołali przeciwstawić się Francuzom. "Biało-Czerwoni" przegrali 0:3. Powrót do olimpijskiego finału po 48 latach kończy się srebrnym medalem, co i tak jest wielkim sukcesem polski ej kadry. Marzenia o złocie wybili jej z głów znakomici w sobotę Francuzi, którzy obronili tytuł z Tokio. Finał z trybun paryskiej hali oglądał m.in. prezydent Andrzej Duda . Prezydent złożył gratulacje polskim siatkarzom. "Gratulacje dla wicemistrzów olimpijskich!" - podkreślił.

Okazuje się, że część polskiej reprezentacji olimpijskiej powróci w sobotę razem z prezydentem do kraju - przekazała Kancelaria Prezydenta.

Igrzyska Olimpijskie. Politycy po meczu siatkarzy. "Przebolejemy ten finał"

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki napisał: "Gratulacje dla polskich siatkarzy, wicemistrzów olimpijskich! Francji nie udało się pokonać, ale sukces ekipy Nikoli Grbicia i tak jest fenomenalny! ". "Gratuluję wspaniałego turnieju, walki i heroicznej postawy. Pierwszy Polski medal w siatkówce od 48 lat i pierwszy medal w sportach drużynowych od 32 lat to ogromny sukces, z którego mogą być Panowie dumni!" - podkreślił.

Siatkarze ze srebrem IO. Mnożą się gratulacje polityków

Spotkanie wzbudziło ogromne emocje wśród kibiców. Swoimi odczuciami podzielił się także wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. "Wielka duma z Polaków i olimpijskiego srebra siatkarzy! Doceńmy to co udało się zdobyć, a w pamięci niech zostaną wszystkie ostatnie Igrzyska Olimpijskie, na których odpadaliśmy w ćwierćfinale! Jest radość i za cztery lata Los Angeles! Do boju Polsko!" - napisał na platformie X polityk Lewicy.