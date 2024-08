"Jeeeest! Czekaliśmy na to prawie pół wieku!" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu nawiązał tym samym do Igrzysk Olimpijskich z 1976 roku, kiedy to w finale olimpijskiego turnieju w Montrealu zespół prowadzony przez legendarnego trenera Huberta Wagnera pokonał 3:2 ZSRR.

