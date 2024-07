- Funkcjonariuszki i funkcjonariusze, każdego dnia podejmujecie blisko 20 tys. interwencji. Spoczywa na was wielka odpowiedzialność, a realizowane działania wymagają wszechstronnej wiedzy i właściwej oceny sytuacji. Często, żeby pomóc drugiemu człowiekowi, narażacie własne życie - zwrócił się komendant do policjantów.

Święto Policji. Szef KGP "dumny z profesjonalistów"

Szymon Hołownia podczas obchodów Święta Policji: Chylimy czoła

- Chcemy wam przede wszystkim podziękować za wszystko, co robicie każdego dnia. Jakkolwiek drobne wydawałyby się te rzeczy (...) to każdego dnia przykładacie swój wysiłek, troskę, wolność do tego, by Polska, nasz wspólny dom, wstawała się bezpieczniejszym miejscem dla tych, których kochamy, dla tych, którzy o wolność Polski walczyli - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia.