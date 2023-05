W poniedziałek na Wawelu w Krakowie odbyły się centralne obchody święta Straży Granicznej .

Na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji zostały nadane przez prezydenta akty stopnia generała brygady. Minister wręczył wyróżnionym pamiątkowe szable. Tytuł generała brygady otrzymało dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej. Czterech mundurowych zostało uhonorowanych z rąk prezydenta Złotym Krzyżem Zasługi - za działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Z kolei 160 funkcjonariuszy uzyskało status podporucznika Straży Granicznej.

W swoim przemówieniu prezydent Andrzej Duda , wielokrotnie dziękował za zasługi Straży.

- Gratulacje, że dzieje się to w 32. rocznicę narodzenia Straży Granicznej, jako ważnej formacji odrodzonej, suwerennej, niepodległej Polski - zaznaczył.

Andrzej Duda a Straż Graniczna. Podziękowania w Krakowie.

Prezydent Rzeczypospolitej podkreślił, że służba Straży Granicznej służy nie tylko obronie Polski, ale też całej Unii Europejskiej.

- Dziękuję państwu, że na te odznaczenia zasłużyliście. Dziękuje, że w tak wzorowy sposób służycie bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polski, granic RP, ale przede wszystkim bezpieczeństwu nas wszystkich, obywateli RP, a w istocie także i bezpieczeństwu UE. Śmiało można powiedzieć - całej europejskiej wspólnoty, w szczególności jej ważnej części, jaką jest Strefa Schengen. Dziękuję państwu za to z całego serca - podkreślił Duda.

Prezydent podkreślił, że wśród funkcjonariuszy jest znaczna liczba kobiet, którym szczególnie dziękuje w ten wyjątkowy dzień. Podkreślił, że w ostatnich latach Polska zobaczyła jak ważna jest służba Straży Granicznej. Podziękował za organizację miejsc pomocy i życzliwość wobec 12 milionów Ukraińców, którzy przekroczyli polską granicę.

- Jak bardzo ważna jest wasza służba przekonaliśmy się na przestrzeniach ostatnich lat. Powiedziałbym, niestety, bo stan bezpieczeństwa w jakim Polska pozostawała przez ostatnie lata zmienił się. Jak wiemy, to dzisiaj nie tylko tocząca się za naszą granicą wojna na skutek rosyjskiej napaści na Ukrainie i to wszystko, co związku z tą wojną przeżywamy, ale to też atak hybrydowy na granice RP od strony Białorusi, który tę wojnę poprzedził. Latem 2021 roku zaczął się ten niezwykły czas próby w służbie dla funkcjonariuszy polskiej Straży Granicznej - powiedział Andrzej Duda.

Andrzej Duda o Straży Granicznej: Pokazali klasę, umiejętności, najwyższe wyszkolenie

Prezydent przytoczył dane o uchodźcach przekraczających Polską granicę. Powiedział, że docenia wysiłki Straży, która w 2021 roku powstrzymała 40 tysięcy osób przed przekroczeniem granicy. Zaznaczył, że w tym roku ta liczba sięga już ponad 8,5 tysiąca.

Duda przeznaczył też specjalne podziękowania dla załogi statku powietrznego polskiej Straży Granicznej, która patrolowała obszar Morza Czarnego. Samolot został w niebezpieczny sposób zaatakowany przez rosyjski myśliwiec typu Su-35 . Agresywne manewry łamały wszystkie przepisy bezpieczeństwa i mogły skutkować śmiertelną katastrofą.

- Uratowali życie i samolot, bezpiecznie wracając do bazy. Pokazali klasę, umiejętności, wyszkolenie najwyższej jakości - stwierdził. Na koniec przemówienia prezydent poinformował o finansach, które są przekazywane na formację. W ramach kolejnego programu modernizującego na lata 2022-2025, Polska Straż Graniczna ma otrzymać prawie półtora miliarda złotych.

- Wierzę, że będzie dobrze państwu służyła - zapewnił prezydent.