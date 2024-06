Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Gorzkie słowa Dudy: Powinni przeprosić

- W związku z sytuacją tragiczną, która dotknęła nas wszystkich w ubiegłym tygodniu, myślę tutaj o śmierci naszego żołnierza, obrońcy granicy, pana Mateusza Sitka, bardzo proszę, żebyśmy zebrawszy się w tym konstytucyjnym gronie uczcili go minutą ciszy - powiedział Duda.

Posiedzenie RBN. Andrzej Duda o obronie polskiej granicy

Następnie prezydent podziękował wszystkim za przybycie. - Chciałem, żeby to spotkanie poprzez naszą obecność tu, wspólną było wyrazem wspólnego i jednolitego wsparcia wszystkich najważniejszych przedstawicieli polskiej sceny politycznej dla obrony granicy RP , ale także przede wszystkim dla jej obrońców - zaznaczył Andrzej Duda .

- Przez okres tych ponad dwóch lat bardzo różnie bywało i niestety byli politycy, którzy w brutalny sposób atakowali naszych funkcjonariuszy, można śmiało powiedzieć kalali polski mundur . Wyrażam satysfakcję, że dzisiaj liczba takich polskich polityków, którzy pozwalali sobie na takie zachowania zmalała prawie do zera i wsparcie dla żołnierzy jest absolutnie jednolite - przekazał. Dodał, że wszyscy, którzy znieważyli polskich funkcjonariuszy na granicy powinni przeprosić.

Powiedział, że bardzo ważna jest też możliwość " adekwatnej " reakcji na wszelkie niebezpieczne sytuacje ze strony polskich wojskowych. Podziękował marszałkowi Hołowni za to, że w bieżącym tygodniu będą procedowane przepisy dotyczące wzmocnienia polskiej armii i jej działań na granicy.

Prezydent o śmierci żołnierza. "To podniesienie ręki przez obcych na Rzeczpospolitą"

Prezydent poinformował, że chce na poniedziałkowym posiedzeniu porozmawiać szczególnie o sprawach, które wstrząsnęły polską opinią publiczną tj. o ranieniach polskich żołnierzy na granicy i o tragicznej śmierci wojskowego. - To nasz żołnierz, a nie ten kto napada na nasze granice, zasługuje na bezpieczeństwo . Uważam, że Rzeczpospolita powinna ustalić sprawców morderstwa na naszym żołnierzu. Powinniśmy dołożyć wszystkich sił, aby ci ludzie zostali złapani i w sposób należyty, przykładny ukarani - mówił.

- Nie możemy pozwolić, aby w taki sposób podnoszono rękę nie tylko na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy, ale także na Rzeczpospolitą. To jest podniesienie ręki przez obcych na Rzeczpospolitą . Powinniśmy działać tutaj z całą stanowczością i przy użyciu wszelkich, dostępnych nam sił - stwierdził prezydent.

Dodał, że we wtorek weźmie udział w szczycie B9 na Łotwie w ramach przygotowań do nadchodzącego szczytu NATO. Powiedział, że to również będzie tematem posiedzenia RBN, szczególnie uwzględniając kwestię rosyjskiego zagrożenia.