Donald Tusk reaguje na możliwą datę zaprzysiężenia. Fala komentarzy

Wiele wskazuje na to, że nowy rząd lidera KO może zostać zaprzysiężony 13 grudnia. "Święto słońca i światła. Fajna data na dobry początek" - napisał w serwisie X Donald Tusk. - To bardzo dobra data - powiedział na antenie Polsat News Leszek Miller, nawiązując do swoich doświadczeń z przeszłości. Z kolei Szymon Szynkowski vel Sęk z PiS nie krył oburzenia na słowa Tuska. "Żarty z rocznicy stanu wojennego?" - pytał.