46 proc. ankietowanych odpowiedziało " nie ", z kolei 45,1 proc. miało odmienne zdanie. Niespełna co dziesiąty respondent nie ma zdania na ten temat.

Granica Polski z Białorusią. Jak powinna wyglądać ochrona? Sondaż

Niespełna połowa (46 proc.) wyborców koalicji rządzącej, a także zdeklarowanych wyborców PiS lub Konfederacji (42 proc.) dopuszcza łamanie praw człowieka na granicy wschodniej, by ją chronić.

" Połowa kobiet (50 proc.) wyobraża sobie łamanie praw człowieka, by chronić naszą granicę, 40 proc. - nie. Z kolei mężczyźni w większości (53 proc.) nie byliby w stanie zaakceptować łamania praw człowieka w celu ochrony polskiej granicy na wschodzie, 40 proc. byłoby odmiennego zdania" - dodano w sondażu.

Granica polsko-białoruska. Rząd zdania "nie zmieni"

- Każdy, kto współpracuje z przemytnikami, ze stroną białoruską i ułatwia nielegalne przekraczanie granicy, łamie polskie prawo - powiedział we wtorek premier zaznaczając, że Rada Ministrów nie zmieni zdania w tej sprawie.

Liczą na to jednak aktywiści oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy w nadchodzących dniach mają spotkać się z nową minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adrianną Porowską. Polityk Polski 2050 - jak informował premier - przekaże aktywistom, którzy są obecni na granicy, że jeśli ktoś będzie działał niezgodnie z przepisami, to niezależnie od pobudek i motywacji, będzie to uznawane za łamanie prawa.