Mgły nie są już jedynym zagrożeniem. Nowy komunikat synoptyków

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

To może być ciężka noc. Kierowcy i piesi muszą uważać nie tylko na gęste mgły, lecz również na marznące opady powodujące gołoledź. Z powodu tych dwóch zjawisk wydano nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia w łącznie 13 województwach. Niebezpieczne zjawiska mogą się utrzymać przez całą noc.

Ciężarówka pomocy drogowej pracująca nocą na oblodzonej drodze, odbijająca światła w lodzie, obok znajduje się wstawka z fragmentem mapy pogodowej prezentującej ostrzeżenia.
Zagrożeniem na drogach i chodnikach może być nie tylko gęsta mgła, lecz również gołoledź. Wydano alerty IMGW w 13 województwachMarek Maliszewski/Reporter/IMGWmateriał zewnętrzny

Od początku tygodnia dużym wyzwaniem dla kierowców i pieszych w całej Polsce są gęste mgły. To zjawisko szczególnie groźne jest rano i wieczorem i w czwartek się to nie zmieni. eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają jednak, że oprócz tego trzeba będzie uważać również na marznące opady powodujące gołoledź.

Słaba widzialność utrzyma się do końca dnia. Potem nie będzie lepiej

W czwartek po południu na zachodzie Polski, głównie na Ziemi Lubuskiej oraz w części Dolnego Śląska, utrzymuje się gęsta mgła, która "lokalnie ogranicza widzialność nawet do około 100 m" - czytamy w komunikacie IMGW.

"Tak słaba widzialność utrzymywać się będzie również do końca dnia i w nocy" - ostrzegają eksperci z Instytutu. Z czasem warunki będą się pogarszać również w innych miejscach Polski.

Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Żółte alerty IMGW obecnie obowiązują w następujących województwach:

  • warmińsko-mazurskim;
  • północnej i centralnej części podlaskiego;
  • w północnej części oraz w powiatach przysuskim i szydłowieckim na południu mazowieckiego;
  • centralnej i południowo-wschodniej części pomorskiego;
  • kujawsko-pomorskim;
  • łódzkim;
  • wschodniej części wielkopolskiego;
  • świętokrzyskim;
  • centralnej i północnej części małopolskiego;
  • centralnych i północnych powiatach śląskiego;
  • północnych krańcach opolskiego;
  • północno-zachodnich rejonach dolnośląskiego;
  • południowej połowie lubuskiego.

Na tych obszarach gęste mgły wieczorem i w nocy mogą ograniczać widzialność miejscami poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18:00 i 20:00 na południu oraz o północy w północnych województwach. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek.

W ostatnim czasie mgły były głównym poważnym zagrożeniem pogodowym w naszym kraju. Teraz jednak specjaliści ostrzegają, że wrócą marznące opady powodujące gołoledź. Mogą być na tyle groźne, że wystosowano ostrzeżenia również przed nimi.

Zobacz również:

Gęste mgły pojawią się w środę wieczorem. Z tym zjawiskiem w wielu miejscach będziemy się też zmagać w kolejnych dniach
Polska

Wiemy, jak groźne zjawisko się rozwinie. Animacja wiele wyjaśnia

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Ślisko na południu. Alerty ważne przez całą noc

    Wieczorem i w nocy na południu kraju trzeba będzie uważać na słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Ponieważ po zachodzie słońca tam w wielu miejscach utrzymują się jeszcze ujemne temperatury, na drogach i chodnikach może tworzyć się gołoledź.

    Z tego powodu po południu wydano nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obejmują poniższe województwa:

    • zachodnie i południowe rejony dolnośląskiego;
    • południową część opolskiego;
    • centralną i południową część śląskiego;
    • zachodnie powiaty małopolskiego.

    Od północy do godz. 8:00 w tych rejonach może występować gołoledź, więc na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie.

    Łącznie ostrzeżenia pierwszego stopnia, zarówno z powodu gęstych mgieł jak i możliwej gołoledzi, będą obowiązywać w całości lub wybranych rejonach 13 województw.

    Zobacz również:

    Śnieg w najbliższym czasie utrzyma się najprawdopodobniej tylko w górach. Czeka nas zdecydowane ocieplenie i za dnia może być około 15 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW
    Polska

    Nadciąga imponująca anomalia pogodowa. Zacznie się tuż po weekendzie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Sejm odrzuci weto prezydenta do ustawy łańcuchowej? Tomczyk w ''Graffiti'': Nie wykluczałbym tegoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze