Od początku tygodnia dużym wyzwaniem dla kierowców i pieszych w całej Polsce są gęste mgły. To zjawisko szczególnie groźne jest rano i wieczorem i w czwartek się to nie zmieni. eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają jednak, że oprócz tego trzeba będzie uważać również na marznące opady powodujące gołoledź.

Słaba widzialność utrzyma się do końca dnia. Potem nie będzie lepiej

W czwartek po południu na zachodzie Polski, głównie na Ziemi Lubuskiej oraz w części Dolnego Śląska, utrzymuje się gęsta mgła, która "lokalnie ogranicza widzialność nawet do około 100 m" - czytamy w komunikacie IMGW.

"Tak słaba widzialność utrzymywać się będzie również do końca dnia i w nocy" - ostrzegają eksperci z Instytutu. Z czasem warunki będą się pogarszać również w innych miejscach Polski.

Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Żółte alerty IMGW obecnie obowiązują w następujących województwach:

warmińsko - mazurskim ;

północnej i centralnej części podlaskiego ;

w północnej części oraz w powiatach przysuskim i szydłowieckim na południu mazowieckiego ;

centralnej i południowo-wschodniej części pomorskiego ;

kujawsko - pomorskim ;

łódzkim ;

wschodniej części wielkopolskiego ;

świętokrzyskim ;

centralnej i północnej części małopolskiego ;

centralnych i północnych powiatach śląskiego ;

północnych krańcach opolskiego ;

północno-zachodnich rejonach dolnośląskiego ;

południowej połowie lubuskiego.

Na tych obszarach gęste mgły wieczorem i w nocy mogą ograniczać widzialność miejscami poniżej 200 metrów. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18:00 i 20:00 na południu oraz o północy w północnych województwach. Alerty pozostaną w mocy do godz. 9:00 w piątek.

W ostatnim czasie mgły były głównym poważnym zagrożeniem pogodowym w naszym kraju. Teraz jednak specjaliści ostrzegają, że wrócą marznące opady powodujące gołoledź. Mogą być na tyle groźne, że wystosowano ostrzeżenia również przed nimi.

Ślisko na południu. Alerty ważne przez całą noc

Wieczorem i w nocy na południu kraju trzeba będzie uważać na słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Ponieważ po zachodzie słońca tam w wielu miejscach utrzymują się jeszcze ujemne temperatury, na drogach i chodnikach może tworzyć się gołoledź.

Z tego powodu po południu wydano nowe ostrzeżenia pierwszego stopnia, które obejmują poniższe województwa:

zachodnie i południowe rejony dolnośląskiego ;

południową część opolskiego ;

centralną i południową część śląskiego ;

zachodnie powiaty małopolskiego.

Od północy do godz. 8:00 w tych rejonach może występować gołoledź, więc na drogach i chodnikach może być ślisko i niebezpiecznie.

Łącznie ostrzeżenia pierwszego stopnia, zarówno z powodu gęstych mgieł jak i możliwej gołoledzi, będą obowiązywać w całości lub wybranych rejonach 13 województw.

