Nadciąga imponująca anomalia pogodowa. Zacznie się tuż po weekendzie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Takie temperatury w grudniu to ewenement. Do Polski płynie fala ciepłego powietrza, którą najmocniej odczujemy po weekendzie. Temperatury podskoczą do kilkunastu stopni powyżej zera. Możliwe, że w niemal całym kraju na termometrach pojawią się dwucyfrowe wartości. Może być zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku.

Gęsty las pokryty śniegiem, z dronowej perspektywy, w prawym górnym rogu znajduje się okrągła wstawka prezentująca mapę Europy z zaznaczonym na czerwono obszarem wysokich temperatur.
Śnieg w najbliższym czasie utrzyma się najprawdopodobniej tylko w górach. Czeka nas zdecydowane ocieplenie i za dnia może być około 15 stopni Celsjusza - prognozuje IMGW Omar Marques/Anadolu via Getty Images/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Polsce w grudniu obserwujemy wyjątkowo wysokie temperatury, znacznie przekraczające normy wieloletnie.
  • Fala ciepła po weekendzie przyniesie dwucyfrowe temperatury w większości kraju, nawet w nocy mogą się utrzymać dodatnie wartości.
  • Śnieg na nizinach praktycznie zniknie, a anomalia cieplna może przekroczyć 10 stopni Celsjusza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od początku grudnia temperatury są wyraźnie wyższe niż zwykle o tej porze roku. Chociaż nocami pojawia się mróz, za dnia temperatury są dodatnie. Pod koniec tygodnia lokalnie na południu wartości zbliżają się do 10 stopni, a po weekendzie jeszcze wzrosną. Znacznie przekroczą wartości typowe dla grudnia - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Cieplej zrobi się nawet w nocy. Nadciąga fala ciepła

Pochmurna, mglista i mokra aura utrzymuje się w dużej części Polski od kilku dni. Dzieje się tak za sprawą zgniłego wyżu, który odpowiada za pogodę w naszym kraju. Stopniowo zaczną do nas napływać niże, które przyniosą więcej deszczu. Jednocześnie będzie coraz cieplej, zwłaszcza w południowej części kraju.

Już w czwartek w ciągu dnia synoptycy IMGW spodziewają się temperatury na poziomie około 8 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. W piątek w tej części Polski może być nieco cieplej. Prawdziwej fali ciepła możemy się jednak spodziewać po weekendzie.

Zobacz również:

Wyraźne ocieplenie utrzyma się w pierwszej połowie grudnia - prognozuje IMGW. Nieco chłodniej zrobi się w trakcie Bożego Narodzenia
Polska

Prognozy na grudzień mogą rozczarować. W okolicach świąt nastąpi zmiana

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    W najbliższym czasie odczujemy wyraźne zmiany nie tylko za dnia, lecz również w nocy. Dotąd po zachodzie słońca temperatura lokalnie spadała do nawet około -8 stopni, jednak w weekend mróz będzie minimalny i wyniesie jeden stopień poniżej zera.

    Mapa prognoz minimalnych temperatur powietrza w Polsce na okres od 4 do 13 grudnia 2025, prezentująca wartości w stopniach Celsjusza dla wybranych miast każdego dnia. Na każdej mapie zastosowano skalę kolorystyczną oznaczającą temperatury od -20 do 10 ...
    Na początku przyszłego tygodnia nawet w nocy powinny panować dodatnie temperaturyIMGWmateriał zewnętrzny

    Możliwe, że na początku tygodnia temperatury mogą być dodatnie przez całą dobę.

    Pogoda jak z innej pory roku. Dwucyfrowe temperatury praktycznie wszędzie

    Tuż po weekendzie najcieplej zrobi się na zachodzie. W poniedziałek termometry pokażą tam około 11 stopni Celsjusza i podobnie będzie we wtorek. W zachodniej połowie Polski powinno być kilkanaście stopni powyżej zera.

    Najcieplej będzie w środę. Tego dnia w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce może być do 13 stopni Celsjusza, a możliwe że miejscami nawet nieco więcej. Niewykluczone, że w praktycznie całym kraju za dnia temperatury będą dwucyfrowe.

    Dziewięć map Polski pokazujących prognozowane maksymalne temperatury powietrza w stopniach Celsjusza na kolejne dni grudnia, z wyraźnie oznaczonymi wartościami liczbowymi oraz kolorową skalą temperatur od chłodnych niebieskich po cieplejsze żółte i zie...
    W środę na północnym zachodzie miejscami temperatury zbliżą się do 15 stopni CelsjuszaIMGWmateriał zewnętrzny

    Na środę przypadnie apogeum ocieplenia - w drugiej połowie przyszłego tygodnia stopniowo się ochłodzi. Będzie to powolny spadek temperatur i najprawdopodobniej do kolejnego weekendu na zachodzie będzie niewiele mniej niż 10 stopni. To cały czas będą wartości zdecydowanie wyższe od średniej wieloletniej.

    Mapa przedstawia anomalię temperatur na obszarze Polski, Czech i Słowacji z kolorystyczną skalą odcieni czerwieni i pomarańczu pokazującą odchylenia od średniej w stopniach Celsjusza. Ciemniejsze obszary wskazują większe anomalie, szczególnie wyraźne n...
    W środę w całej Polsce czeka nas zdecydowana anomalia temperatury. Najcieplej będzie na południowym zachodzieWXChartsmateriał zewnętrzny

    Kilkanaście stopni ciepła w grudniu to wyjątkowa anomalia. Zwykle w tym miesiącu średnie temperatury w zachodniej Polsce wynoszą do około trzech stopni powyżej zera. To oznacza, że w środę może być o ponad 10 stopni Celsjusza cieplej niż średnio w latach 1991-2020.

    Niewykluczone, że w pierwszych dwóch tygodniach grudnia w dużej części kraju może być o ponad cztery stopnie cieplej niż zazwyczaj.

    Mapa Polski z zaznaczonymi anomaliami średniej temperatury powietrza względem lat 1991-2020 dla kolejnych tygodni od grudnia do stycznia, przedstawiająca zmiany temperatury w różnych regionach kraju za pomocą kolorowych okręgów i liczb, pokazujących od...
    Pierwsza połowa grudnia w wielu miejscach może być o kilka stopni cieplejsza niż zwykle o tej porze rokuIMGWmateriał zewnętrzny

    Taka pogoda sprawi, że w pierwszej połowie miesiąca o śniegu na nizinach możemy zapomnieć. Jego warstwa przetrwa najpewniej tylko w górach i na terenach podgórskich. Pewnym pocieszeniem może być fakt, że druga połowa miesiąca powinna być chłodniejsza, jednak mimo wszystko wciąż będzie cieplej niż zwykle.

    Zobacz również:

    Początek grudnia zapowiada się na okres wyraźnie cieplejszy niż zazwyczaj. Mimo wszystko druga część miesiąca dale jeszcze nadzieje na zimową aurę
    Polska

    Polska na progu znaczącej zmiany w pogodzie. Zwrot nastąpi po weekendzie

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    -----

    Ograniczenie darmowych leków dla seniorów. Minister zdrowia w ''Graffiti'': Chcemy zapanować nad marnotrawstwemPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze