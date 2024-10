Zima ciepła... albo nie

Według zaprezentowanych przez IMGW wizualizacji w listopadzie i grudniu temperatury w Polsce mogą być wyższe od średniej wieloletniej o 0,5-1 st. C , zaś w styczniu i lutym nawet o 1,5 st. C .

La Niña może namieszać w zimie

La Niña to chłodna faza zjawiska znanego jako Oscylacja Południowa El Niño (ENSO). W przeciwieństwie do zjawiska El Niño, które znacząco podgrzewa powierzchnię Pacyfiku w rejonie równika, La Niña powoduje odwrócenie tej tendencji i ochłodzenie powierzchni tej części oceanu. To z kolei prowadzi do ochłodzenia w innych częściach naszej planety, w tym w Europie.