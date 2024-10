Nowa prognoza na zimę. Nie wszyscy się ucieszą

Jesień jak dotąd zapewnia nam więcej ciepła niż chłodu. Wiele wskazuje na to, że kolejne miesiące również mogą się okazać cieplejsze niż zwykle , przynajmniej w części kraju. Tak wynika z najnowszej prognozy długoterminowej opublikowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obejmuje ona okres od października 2024 do lutego 2025 roku.

Pogoda w listopadzie w ciepłej wersji

To oznacza, że w listopadzie będzie dosyć ciepło i choć przejściowych chłodów i nocnych przymrozków nie można wykluczyć, to temperatury w ciągu dnia będą przeważnie powyżej zera. Dzięki temu rosną szansę na częstszą złotą polską jesień .

Szansa na białe święta

Oprócz większej ilości deszczu i deszczu ze śniegiem możemy więc spodziewać się wtedy również opadów śniegu . Raczej nie poleży on zbyt długo, jednak nie można całkowicie wykluczyć, że w niektórych miejscach będzie biało - być może również podczas Świąt Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra.

Cieplej na początku nowego roku

Od początku 2025 roku znowu będziemy mieli do czynienia z cieplejszymi niż zwykle dniami, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Styczeń w większości kraju przyniesie temperatury wyższe od średniej . Tylko na północy i zachodzie wartości na termometrach będą typowe dla pierwszego miesiąca w roku. Nie zabraknie mroźnych dni , jednak wystąpią też cieplejsze okresy.

Pogodowa powtórka w kolejnym miesiącu

Drugi miesiąc 2025 roku również będzie mokry , z sumą opadów wyższą od średniej wieloletniej we wszystkich województwach. Cały czas powinniśmy więc być gotowi na śnieg i deszcz ze śniegiem .

Z upływem czasu mrozów będzie coraz mniej, a w opadach przewagę zacznie zdobywać deszcz, przez co w razie przymrozków może być ślisko i nieprzyjemnie. Możliwe, że zima okaże się cieplejsza i bardziej mokra, co może ucieszyć wielbicieli wiosny. Z drugiej strony zbyt wielu powodów do radości mogą nie mieć wielbiciele białego szaleństwa.