" Końcówka października i początek listopada przyniosą zmianę pogody " - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ile do końca miesiąca będzie dosyć pochmurnie i deszczowo , to podczas Wszystkich Świętych możemy się spodziewać nie tylko tych zjawisk, lecz również silnego wiatru w całym kraju . W Zaduszki będzie jeszcze gorzej, bo silny wiatr będzie towarzyszyć ochłodzeniu.

Wszystkich Świętych 2024 z wichurami. Pogoda na 1 listopada nie zachwyci

Według prognoz IMGW czwartek, czyli ostatni dzień października, będzie pochmurny, z lokalnym deszczem w wielu miejscach. Takie niezbyt przyjemne warunki utrzymają się dłużej. 1 listopada dojdzie do tego jeszcze silny wiatr .

We Wszystkich Świętych "na niebie słońce przeplatać się będzie z chmurami" - prognozują synoptycy. Niestety, musimy być przygotowany na przelotne opady deszczu w całym kraju . Na północnym wschodzie może nawet padać deszcz ze śniegiem .

Piątek będzie dosyć ciepły, jednak z powodu silnego wiatru nie będziemy w stanie w pełni tego docenić. Chociaż na północnym wschodzie w ciągu dnia będzie 10 st. C, a na południowym zachodzie nawet do 16 stopni Celsjusza, to bardzo silny wiatr sprawi, że odczuwalne temperatury będą znacznie niższe.