Poniedziałkowy poranek okazał się mroźny w całym kraju, a najchłodniej było w Szczecinku: -8,4 st. C. Typowo zimowe warunki, z opadami śniegu na południu włącznie, utrzymają się przez cały poniedziałek. I choć dalej będzie mroźnie, to od wtorku zrobi się bardziej jesiennie.

Śnieg zmieni się w deszcz

"Wraz z początkiem nowego tygodnia pogoda poprawi się, ale tylko na jeden dzień. Za sprawą wyżu znad zachodniej i środkowej Europy pojawią się rozpogodzenia, a wraz z nimi mróz, zwłaszcza w nocy" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Noc z poniedziałku na wtorek będzie jeszcze bardzo mroźna, z temperaturą w górach sięgającą -17 stopni Celsjusza. Na nizinach w tym czasie będzie -6 stopni.

We wtorek aura w naszym kraju się zmieni za sprawą niżu znad Skandynawii. Przyniesie on odwilż i opady deszczu. Miejscami mogą one marznąć, powodując gołoledź. W drugiej połowie tygodnia ma być już wyraźnie cieplej - prognozuje IMGW.

We wtorek opady śniegu wymieszają się z opadami deszczu, których będzie coraz więcej / wxcharts /

Według synoptyków we wtorek na północnym zachodzie będzie pochmurnie i tam pojawią się opady śniegu, które szybko jednak przejdą w śnieg z deszczem, a potem w sam deszcz. Ta strefa opadów będzie się przemieszczać w głąb kraju i w nocy z wtorku na środę dotrze w okolice Karpat.

Tego dnia w wielu miejscach trzeba będzie uważać na opady marznące powodujące gołoledź. W ciągu dnia na terenach podgórskich wciąż może być mroźnie, w okolicach -2 st. C. Im dalej na północ, tym będzie jednak cieplej: od 0 stopni na nizinach do 4 stopni nad morzem. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak nad morzem porywy mogą osiągać do około 70 km/h. Reklama

Zrobi się znacznie cieplej

Kolejny dzień przyniesie dalsze opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przede wszystkim na południu kraju. Sam śnieg będzie padać jedynie wysoko w górach. W pozostałych rejonach Polski będzie pochmurnie.

W środę śnieg będzie padać praktycznie tylko w górach. W reszcie kraju trzeba się liczyć z deszczem / wxcharts /

W środę trzeba się będzie liczyć z odwilżą. Temperatury będą dodatnie i wyniosą od 1 do 3 stopni Celsjusza, a najcieplej będzie nad morzem: około 5 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Czwartek będzie pochmurny w całym kraju, z lokalnymi słabymi opadami deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem. Słaby śnieg może popadać w szczytowych partiach Tatr.

W czwartek będzie "ciepło, jak na tę porę roku" - prognozuje IMGW. Tego dnia na terenach podgórskich będzie jeden stopień powyżej zera, w centrum 3-4 st. C, a nad morzem nawet 6 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Dodatni koniec tygodnia

Również koniec tygodnia zapowiada się na ciepły w praktycznie całej Polsce, ze słabym i umiarkowanym wiatrem. Piątek będzie pogodny, choć na wschodzie i południu pojawi się sporo chmur i tam może przelotnie padać deszcz. Termometry pokażą od 2 stopni na południowym wschodzie do około 6 st. C w reszcie kraju. Reklama

W weekend warunki się nie zmienią. Przeważnie będzie pochmurnie, z okresowymi słabymi opadami deszczu. Łagodniejszej aury można się spodziewać jedynie w wyższych partiach gór - tam może być słonecznie.

Temperatury będą dodatnie nie tylko w dzień, lecz w wielu miejscach również w nocy i będą się wahać od -2 do 3 stopni po zmroku do 4-7 w ciągu dnia. Największe różnice wystąpią w górach: tam noce będą jeszcze mroźne (około -5 st. C), podczas gdy w dzień w tych samych miejscach może być nawet 5 stopni powyżej zera.



