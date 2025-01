Atak zimy w Europie. Do pracy jechali na nartach

Do prawdziwego załamania pogody doszło w poniedziałek wieczorem. Śnieżyce nawiedziły przede wszystkim wschodnią część kraju. W ciągu minionej doby na 11 stacjach pomiarowych ustanowiono nowy rekord opadów śniegu w styczniu - podał Norweski Instytut Meteorologiczny (NMI). W Postmyr przyrost pokrywy śnieżnej wyniósł 60 cm śniegu. To jeszcze nie koniec opadów.

Atak zimy w Norwegii

Śnieżyce doprowadziły do ogromnych utrudnień w transporcie. We wschodniej części kraju kursuje zaledwie połowa pociągów. Po tym jak w nocy lawina zeszła między Hallingskeid a Myrdal do końca dnia zamknięta pozostanie tamtejsza linia kolejowa. We wtorek odwołano wszystkie kursy między Bergen a Oslo.