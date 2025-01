Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play lub App Store

Pogoda pełna opadów. Uwaga na wieczorne mgły

Te ostrzeżenia przestaną obowiązywać o godz. 10:00. Na południu Podkarpacia obowiązują już alerty pierwszego stopnia związane z niebezpiecznym wiatrem. Tam podmuchy mogą osiągać do 70 km/h przez cały czwartek oraz w nocy.

Oprócz tego wieczorem na północy Polski mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów.

Ciepło na południu, wietrznie w górach

Czwartek będzie dosyć ciepły, zwłaszcza na południu kraju. Tam w ciągu dnia termometry pokażą miejscami nawet do 10 stopni Celsjusza. W centrum nieco chłodniej: do 6 stopni, zaś najzimniej będzie na północy, gdzie można się spodziewać temperatur w okolicach 0-1 st. C.