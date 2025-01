Ujemny poranek, nieprzyjemny dzień. Zima trzyma się mocno

Pogoda w poniedziałek nie będzie zbyt przyjazna. Poranek okazał się mroźny w całym kraju . Najzimniej było w Szczecinku, gdzie zanotowano jedynie -8,4 st. C - informuje Instytut Meterologii i Gospodarki Wodnej. W wielu miejscach możliwe będą marznące opady i oblodzenie.

Pogoda w poniedziałek wciąż zimowa

Na całym Śląsku oraz w większości Małopolski do południa obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia związane z lokalnymi słabymi opadami marznącej mżawki powodującymi gołoledź. Z kolei na północy, w części Pomorza i Warmii rano obowiązywało ostrzeżenie przed oblodzeniem.

Będzie zimno: od -3 do zera stopni w większości kraju . Nad morzem termometry pokażą dwa stopnie na plusie. Najzimniej będzie na terenach podgórskich Karpat - tam mróz może sięgnąć -5 stopni Celsjusza.

Chociaż wiatr przeważnie będzie słaby, to w górach oraz nad morzem powieje mocniej - w porywach do 55 km/h. Wysoko w Sudetach i Tatrach podmuchy mogą osiągać do 80 km/h i miejscami powodować zawieje i zamiecie śnieżne.